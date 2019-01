Ibex 35, en directo: los mercados europeos se desinflan

Nuño Rodrigo

Bruselas pone en duda los planes de Iberia ante el Brexit (FT)

Funcionarios europeos dudan que funcione el plan de Iberia para poder operar en cielos europeos después del Brexit pese a estar dentro del grupo IAG. La empresa ha señalado que los derechos políticos de Iberia están en manos de capital español. Tras la salida de Reino Unido de la UE, si no hay acuerdo de por medio, IAG no podría mantener los permisos de vuelo por no ser una empresa con al menos la mitad del capital europeo.