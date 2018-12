Red Eléctrica dice que la inserción de un millón de coches eléctricos supondrá un aumento del consumo del 1%

Red Eléctrica ha informado este miércoles de que la inserción en el parque automotor de un millón de coches eléctricos supondrá un aumento del consumo energético del 1%. "Hemos enfrentado aumentos del 5% anual de consumo eléctrico (...) podremos hacer frente al incremento de la demanda con la energía actual y la que está por venir. El sistema eléctrico está preparado para dar una respuesta adecuada, aunque vamos a tener que hacer un gran esfuerzo", han dicho desde la compañía estatal.

Red Eléctrica ha estimado que en 2050 habrá 24 millones de vehículos electrificados en el parque de turismos. Jordi Sevilla, presidente de la empresa, ha asegurado que hay determinados sectores que quieren instalar la idea de que la red no soportará este aumento de demanda y que ese "alarmismo responde a intereses espurios", ya que de esta transición saldrán "ganadores y perdedores".

La empresa pública ha anunciado que ha firmado un contrato con la Federación Española de Municipios y Provincias, por el cual la empresa pública se compromete a dar asistencia técnica a los ayuntamientos y facilitarles la instalación de puntos de recarga públicos en las ciudades y municipios.

"Nuestro compromiso con la movilidad eléctrica es firme, por eso queremos contribuir a poner en marcha iniciativas que ayuden a desarrollar infraestructuras necesarias y favorecer su despliegue", ha dicho Sevilla, quien no ha hablado de inversiones en este sentido, ya que Red Eléctrica "no busca ganar dinero, si no asumir un paso más en el compromiso de contribuir a la descarbonización". "Es la apuesta más importante que se ha hecho en nuestro país para incrementar la infraestructura de recarga de acceso público para coches eléctricos", ha añadido Sevilla.

Otra de las novedades que ha anunciado la empresa pública es que pondrá a disposición de las administraciones públicas la información del CECOVEL, el Centro de Control del Vehículo Eléctrico, que dará información en tiempo real sobre los puntos de recarga públicos y no públicos que se encuentren conectados a la red. Por el momento, se han sumado a la iniciativa los operadores de estaciones de recarga Ibil y Gic, pero en Red Eléctrica pretenden sumar más compañías.

Este punto del anuncio parece especialmente interesante, ya que hasta ahora no había una forma fiable de contabilizar cuántos puntos de recarga hay y de qué tipo son (públicos o privados; rápidos, semirrápidos, lentos, etc.).

Red Eléctrica estima que actualmente hay unos 4.800 puntos de carga públicos y calculan que en los próximos cinco años habrá aproximadamente 90.000 en toda España. En diez años habrá 100.000 y 120.000 en los próximos quince años. Esta ralentización en la progresiva instalación de estaciones, desde Red Eléctrica lo achacan a que es en los primeros años cuando se realizará el mayor esfuerzo para poder dar respuesta lo antes posible a las necesidades de movilidad de los conductores de este tipo de vehículos.