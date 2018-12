May intenta salvarse al asegurar que no se presentará a una reelección ni adelantará los comicios

La premier británica, Theresa May. REUTERS

La premier británica está entre la espada y la pared. La moción de confianza presentada por su partido podría sacarla esta misma noche de Downing Street. Para evitarlo, en los primeros minutos del encuentro, que se prolongará durante dos horas, Theresa May ha anunciado que no se presentará a las elecciones de 2022. Además, la primera ministra aseguró que no adelantará los comicios previstos para esa fecha.

"Fue extremadamente clara: no liderará al Partido Conservador en las próximas elecciones", afirmó a los medios el diputado tory Nick Boles tras el discurso, quien cree que May "merece ahora el apoyo de todos los conservadores para que pueda seguir con su trabajo".

Según han confirmado varios conservadores a la prensa, May ha reconocido en su discurso que el partido no quiere que ella les lidere en las próximas elecciones. Un gesto que podría ayudarla a ganar la moción de confianza, para la que necesita al menos 158 votos de los 315 diputados, aunque según Reuters ya tendría asegurados al menos 189.

La premier considera que su salida del Gobierno sería un inconveniente para el Brexit. "Un cambio en el liderazgo del Partido Conservador podría poner en riesgo el futuro de nuestro país y crear una incertidumbre en el momento en el que menos podemos afrontarla", subrayó. May considera que un nuevo lider no tendría tiempo para renegociar el Brexit y lograr el apoyo del Parlamento británico de aquí a marzo, lo que supondría que el plazo fijado por el artículo 50 tendría que ser ampliado o cancelado.