Claves e implicaciones de la moción de confianza contra May

La primera ministra británica, Theresa May, se enfrenta hoy a los detractores dentro de su propio grupo parlamentario después de que 48 diputados del área dura de los conservadores enviaran cartas de confianza, el número necesario para someter a la premier a su primera moción de confianza.

¿En qué consiste la moción de confianza?

Es una votación dentro de su propio grupo parlamentario para derrocarla. May precisa del respaldo mayoritario de los conservadores, 158 de los 315 diputados.

¿Qué pasa si May gana la moción?

Conseguiría tener asegurado su puesto de líder tory durante 12 meses. Durante ese periodo no podrá ser sometida a una nueva moción de confianza. El último líder conservador que fue derrocado de esa manera fue Ian Duncan, en 2013. Margaret Thatcher logró superarla en 1989, pero acabó dimitiendo poco después.

¿Y si pierde?

El partido conservador británico tendrá que acelerar en la búsqueda de un nuevo líder. Arrancaría un proceso de descarte de candidato hasta que solo quedarán dos en la contienda. Oficialmente no hay candidatos, aunque entre los posibles sustitutos estarían Boris Johnson, el exministro de Exteriores; David Davis, ex ministro para el Brexit, o su sucesor, Dominic Raab, quien dimitió hace menos de un mes, después de que May presentara a su Gobierno el acuerdo de salida sellado con Bruselas.

¿Qué pasa si May es derrocada?

El Gobierno británico probablemente se vería obligado a retrasar las negociaciones de salida de la Unión Europea con Bruselas. Para ello, tendría que pedir la extensión o la paralización del artículo 50 (que marca la cuenta atrás para el divorcio), algo puede llevar a cabo de forma unilateral, según le habilitó la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿Qué diferencias hay entre una moción de confianza y una de censura?

La primera tiene por objetivo derrocar al líder del partido, mientras que la moción de censura busca derrocar al Gobierno en su conjunto. Hasta la fecha, el líder laborista, Jeremy Corbyn, se ha desmarcado del frente opositor dentro su propio partido que le urgía a plantearla y ha pedido prudencia.