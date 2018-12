Ibex 35 en directo: caídas en Bolsa por el miedo a una mayor tensión comercial

Los mercados europeos amanecen teñidos de rojo ante nuevos indicios de que se pueda recrudecer la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los datos macro del gigante asiático no son nada esperanzadores y, por otro lado, continúa la presión sobre la deuda de EE UU. Así, el Ibex 35 sufre caídas del orden del 0,5% y pierde el nivel de los 8.800 puntos, después de las notables pérdidas de la semana pasada. El Mib italiano es el índice europeo que más baja, el 0,8%, pendiente de que el gobierno presente un nuevo borrador de presupuesto a la Comisión Europea. Por su parte, el Ftse 100 de Londres cotiza prácticamente plano tras confirmar la justicia europea que Reino Unido puede revocar el Brexit se puede revocar unilateralmente.

De vuelta al Ibex, Dia es el peor valor del Ibex con un retroceso superior al 7% y Mediaset se deja un 4,5% después del recorte de valoración por parte de JP Morgan. ArcelorMittal y CIE se dejan más del 2%. En el polo opuesto, Técnicas Reunidas se anota más del 0,5%.

Los futuros de Wall Street también registran fuertes caídas. La detención la pasada semana de la directora financiera de Huawei en Canadá ha añadido motivos para la preocupación: el arresto es visto como un posible disuasivo para que Estados Unidos y China logren un acuerdo comercial. Huawei es una de las empresas tecnológicas más grandes de China y el gobierno lo considera un símbolo nacional.

Este domingo, el viceministro chino de Asuntos Exteriores, Le Yucheng, ha convocado al embajador estadounidense en China, Terry Branstad, para presentarle una queja formal y protestar por la detención en Canadá de la directora financiera de Huawei, Meng Wangzhou, a petición de Washington. "Lo que Estados Unidos ha hecho viola severamente los derechos e intereses legítimos de la ciudadana china", ha afirmado Le.

En el mercado de divisas, el euro sube un 0,2% frente al dólar y se sitúa en 1,142 dólares. La presión sobre la deuda estadounidense continúa y hace mella en la moneda. La rentabilidad del bono del Tesoro 10 años está en el 2,83%, frente al 3,05% de comienzos de la semana pasada. Además, el margen entre las rentabilidades de los títulos a corto y largo plazo sigue en aumento: el dato más débil que lo esperado del empleo en noviembre conocido el viernes acentúa la expectativa de que la Reserva Federal podría frenar sus alzas de tasas de interés antes de lo esperado. El rendimiento de los bonos a dos años está en el 2,69%, frente al 2,68% de los títulos a cinco años.

Esta semana es de alto voltaje en los mercados. Además, del regreso de las tensiones comerciales, que según Link Securities, "ven en este tema un riesgo cada vez mayor para el crecimiento económico mundial", el martes 11, el Parlamento británico llevará a cabo la votación para decidir si respalda el plan acordado por Theresa May con Bruselas para el divorcio de Reino Unido de la UE. A pocas horas de la votación crucial, May puede no tener aún garantizado el respaldo y podría retrasar la votación. La libra cotiza estable en 1,27 dólares.

Por si fuera poco, a lo largo de esta semana, el Gobierno populista italiano presentará su nuevo proyecto de presupuesto a la Comisión Europea (CE). "Durante la pasada semana se habló mucho de la posibilidad de que se revisara el objetivo del déficit público a la baja, hasta niveles cercanos al 2%, para evitar que Italia fuera sancionada por exceso de déficit y por su elevada deuda pública, y que ello había generado fricciones en el seno del Ejecutivo", explican en Link Securities.



Además, los inversores estarán atentos este jueves a la última reunión del año del Banco Central Europeo, en la que se espera que el organismo regulador certifique el fin del programa de estímulos mediante compra de deuda soberana y de empresa.

En el mercado de materias primas, el petróleo Brent recupera los 62 dólares con alzas del 0,6%.