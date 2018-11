DLA Piper destaca el apetito inversor por España pero avisa de sobreprecios

El mercado de fusiones y adquisiciones está en auge y aunque los expertos prevén una desaceleración en el segundo trimestre de 2019, España seguirá siendo un destino con interés para el inversor. Así lo aseguran abogados del despacho DLA Piper, que han presentado hoy en Madrid su informe sobre las operaciones de M&A realizadas en 2018 y que asegura que el mercado se encuentra en una situación boyante.

“Existe mucha liquidez, hay un gran apetito inversor y los vendedores se encuentran en una posición de fuerza porque pueden imponer su régimen de condiciones”, aseguró Joaquín Echánove, socio de DLA Piper.

Sin embargo, ese auge de la demanda por encontrar operaciones en las que invertir ha provocado un aumento de precios que han reducido notablemente la rentabilidad de los activos. “Hace tres años se buscaban rentabilidades de entre el 8% y 9% y ahora se entra en operaciones que ofrecen un 2%”, afirmó Teresa Zueco, socia de la misma firma legal en España.

El estudio, que ha recopilado datos de 1.600 operaciones realizadas en los últimos tres años, refleja que en España la tendencia para cualquier tipo de transacción, independientemente del tamaño de la operación, es acudir a un proceso competitivo. De acuerdo a los datos proporcionados por el informe, el 50% de las grandes operaciones (de más de 100 millones de dólares) se realizó a través de subastas al igual que el 34% de las operaciones medias (entre 50 y 100 millones) y el 8% de las pequeñas operaciones.

"Es una clara tendencia que se vive ahora precisamente por ese momento de fuerza en el que se encuentra el vendedor. El proceso competitivo es más largo pero el precio que se obtiene es más alto y el nivel de garantías que el vendedor va a tener que sufrir es menor", explican los abogados de DLA Piper.

Sin embargo, a pesar del apetito inversor, los expertos aseguran que existe un sobreprecio en los activos. "Aunque hay dinero en el mercado se reconoce que hay un sobreprecio, se han alcanzado topes en restauración y en real estate también en zonas concretas. Además los procesos en España se están alargando. Hemos visto que algunos inversores extranjeros prefieren entrar a Portugal porque es un mercado más sencillo o Italia por un precio más bajo, pero no hay una debacle como en 2009 o 2008", ha expresado Zueco.

Y es que los abogados de la firma aún conceden un gran interés a la inversión en España. "Ahora no existe un riesgo por temas políticos o por una pérdida de interés en la inversión. Tiene más que ver con una desaceleración a nivel macroeconómico en la segunda mitad de 2019 y no se prevé que sea muy catastrofista. España no va a dejar de ser vista como un destino atractivo de inversión", concluyó Echánove.