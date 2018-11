Sánchez anuncia un acuerdo con la UE sobre Gibraltar que encauza la cumbre del Brexit

España ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea acerca de Gibraltar, allanando el camino a un acuerdo sobre el Brexit en la cumbre comunitaria del domingo, según ha confirmado el propio presidente español, Pedro Sánchez, en una comparecencia extraordinaria.

La noticia trascendía minutos antes cuando fuentes diplomáticas avanzaban a Reuters que las conversaciones entre Sánchez y la primera ministra británica, Theresa May, y, ante todo, con los líderes comunitarios, habían propiciado un pacto.

Así lo ha confirmado Sánchez, que fue muy crítico con la situación desde la Habana, en su visita oficial a Cuba, pero que ha anunciado el acuerdo desde La Moncloa en una comparecencia celebrada nada más regresar del viaje.

El desacuerdo en torno a las condiciones de soberanía del peñón amenazaba con hacer descarrilar el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre las condiciones del Brexit que se preveía atar este domingo. El Ejecutivo de Sánchez advirtió que vetaría el pacto si el texto no era satisfactorio para España. Aunque su voto no era determinante para sacarlo adelante, la pretensión comunitaria de alcanzar un amplio acuerdo hacía inviable cerrar las condiciones este domingo.

De hecho, la canciller alemana Angela Merkel avanzó que si no había un amplio consenso en torno al acuerdo de Brexit ella no acudiría a Bruselas este domingo, lo que hacía temer que la cumbre acabar asiendo cancelada hasta que se alcanzara un acuerdo. El pacto de última hora parece haber resuelto la situación in extremis.

Las fuentes citadas por Reuters señalan que el pacto ha sido rematado con una llamada telefónica entre el presidente del Consejo Europeo, DonaldTusk, y el presidente Sánchez, después de que las conversaciones a dos bandas entre España y Reino Unido se alargaran durante toda la noche.

"Acabo de hablar con Pedro Sánchez. Solidaridad, determinación y diálogo son los medios para encontrar soluciones en la Unión Europea", ha expuesto este medio día el presidente comunitario, Jean-Claude Juncker en su cuenta de twitter.