España mantiene su veto al acuerdo del Brexit ante la última propuesta de Bruselas

Desde su viaje oficial a La Habana, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reiterado su veto a un acuerdo sobre el "brexit" porque sigue sin tener las garantías suficientes en relación con Gibraltar y reprocha al anterior Ejecutivo conservador, presidido por Mariano Rajoy, que no fuera "suficientemente ambicioso" en su negociación, según informa Efe. Todo ello después de que la UE tratase de salvar la situación antes del Consejo Europeo del domingo con la propuesta a España de una declaración específica sobre Gibraltar.

El Gobierno que preside Pedro Sánchez considera "impensable" que haya un acuerdo del que no forme parte España y reitera que mientras no tenga todas las garantías, no dará su respaldo. "Tenemos que estar seguros de que no va a haber un acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido que no sea un acuerdo previamente discutido entre el Reino Unido y España", subrayaron.

Ante la posibilidad de que España decidiera no acudir al Consejo Europeo que se celebrará el próximo domingo, las fuentes subrayaron que el Gobierno ni siquiera está ahora en eso. Pero insistieron en su convencimiento de que no habrá un acuerdo del que no forme parte España. "No creo que vaya a haber un Consejo Europeo a 26. Es impensable. No estamos en si ir o no, si ir este domingo o el miércoles. Lo importante es tener el acuerdo con todas las garantías que nosotros queremos", recalcaron.

Horas antes, la portavoz del Gobierno español en el Congreso, Isabel Celaá, ha asegurado tras la reunión del consejo de ministros que España mantiene su posición sobre Gibraltar y que "a día de hoy todavía no hay acuerdo" sobre el Peñón. Celaá subrayó que para el Ejecutivo "es determinante que todo acuerdo entre la UE y Reino Unido en relación a Gibraltar esté grantizado por España o que España dé su visto bueno".

Celaá no se ha manifestado sobre la fórmula que permitiría al Gobierno levantar el veto sobre el acuerdo y, aunque confía en que el pacto alcanzado entre la UE y el Reino Unido sobre el brexit siga adelante, ha recalcado que la cuestión de Gibraltar es "determinante" y que el Gobierno no ha cambiado su postura. Pedro Sánchez aseguró el jueves que España vetará el acuerdo sobre el brexit si no se producen cambios en relación con la cuestión de Gibraltar. "El acuerdo es el resultado de largas negociaciones y ahora tiene que ser sometido a la aprobación de los jefes de estado y de Gobierno. Tenemos confianza en que las cuestiones pendientes se resolverán antes del domingo", agregó.

Después, el secretario de Estado español para la Unión Europea, Marco Aguiriano, afirmó que el Reino Unido se ha comprometido a hacer una declaración para expresar que "comparte" la interpretación española sobre Gibraltar, lo que significa que cualquier acuerdo debe contar con el respaldo de Madrid.

"Tenemos una promesa, un compromiso del Gobierno británico, dispuesto, dice, a declarar que la interpretación que vamos a hacer a Veintisiete y con la Comisión del artículo 184 (...) la comparten", afirmó Aguiriano en Bruselas tras una reunión de representantes de los Estados miembros. Aguiriano subrayó que en España esperan ver por escrito la declaración con el compromiso británico y agregó que han exigido al Reino Unido hacerla pública antes de la reunión de líderes del próximo domingo.

Por su parte, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha afirmado que ha sido "muy clara" al explicar que en las negociaciones sobre el Brexit habla "en nombre de toda la familia" británica, incluido Gibraltar, y ha asegurado que la posición de Londres en materia de soberanía "no ha cambiado".

"Nuestra posición sobre Gibraltar y su soberanía no ha cambiado", ha asegurado May durante una entrevista en la radio de la BBC en la que ha respondido a las preguntas de los oyentes y en la que ha admitido que la polémica en torno al Peñón ha aumentado durante "los últimos días".

Contactos con Bruselas

Desde Bruselas, la Comisión se ha limitado a asegurar que Jean-Claude Juncker ha mantenido durante esta semana "contactos" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras continúa sin resolverse el problemático capítulo de Gibraltar por el que España podría negar su apoyo al acuerdo del brexit. El portavoz de la CE, Alexander Winterstein, no confirmó, no obstante, si mantendrá algún encuentro bilateral con el jefe del Ejecutivo español antes de la cumbre del próximo domingo.

El portavoz rechazó contestar a una serie de preguntas sobre el contenido del acuerdo, que por el momento España considera que no ofrece suficientes garantías para que cualquier pacto entre la Unión Europea y el Reino Unido respecto al Peñón requiera la aprobación de Madrid. Winterstein evitó también aclarar quién había decidido no incluir la mención a Gibraltar en el texto, y rechazó que el equipo de negociación europeo haya "cerrado los ojos" ante la petición española de hacer una referencia específica a Gibraltar, una "insinuación" que tildó de "sinsentido".

Alemania confía en una solución

El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, dijo hoy que el ejecutivo germano confía "plenamente" en que la Comisión Europea encontrará una solución a todas las cuestiones pendientes en torno al "brexit", entre ellas la de Gibraltar, para que el acuerdo pueda ser ratificado en la cumbre del próximo domingo. Seibert dijo que "la Comisión está en contacto con todos los implicados y confiamos plenamente en la capacidad de la Comisión para lograr una solución".