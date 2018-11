Amazon planea repartir su segunda sede entre Washington y Nueva York

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon planea repartir su segunda sede entre dos ciudades -Washington y Nueva York- en lugar de elegir una única localidad, según adelantaron los diarios The Wall Street Journal y The New York Times.

La empresa, que tiene su cuartel general en Seattle (Washington), anunció el año pasado su intención de crear una segunda sede en Estados Unidos, en la que invertirá unos 5.000 millones de dólares y que contará con unos 50.000 trabajadores.

El plan desató una carrera entre ciudades de todo el país para tratar de atraer a Amazon, que ha alimentado esa expectación con un largo proceso de selección.

Según adelantó hoy el WSJ, que cita a una fuente conocedora del proceso, la compañía dirigida por Jeff Bezos finalmente optará por dividir la nueva sede entre dos lugares, con 25.000 empleados en cada una de ellas.

Más tarde, el The New York Times adelantó que las dos sedes serán el barrio de Long Island City, en Queens (Nueva York) y el barrio de Crystal City en el suburbio washingtoniano de Arlington (Virginia).

Con ese movimiento, apuntaron estos medios, Amazon busca asegurar que tendrá disponible a un número suficiente de personal especializado y reducir algunos de los posibles problemas de añadir decenas de miles de trabajadores en una localidad, como dificultades de alojamiento o de transporte.

Según el WSJ, además de Nueva York y Washington, Amazon estaba en negociaciones avanzadas con Dallas (Texas).

El pasado enero, la empresa dio a conocer una lista de 20 ciudades finalistas, de entre casi 240 candidaturas, que incluían también lugares en México y Canadá.

Muchas de estas ciudades ofrecieron ayudas y exenciones fiscales con el objetivo de atraer a Amazon, que promete que su nueva sede tendrá la misma importancia que la actual de Seattle.