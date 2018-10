Vaya donde vaya, el espíritu de Halloween le perseguirá

Espíritus, fantasmas, brujas y seres de ultratumba invadirán el planeta en unos días con el propósito de que sus habitantes cedan a sus trucos de miedo o hagan un trato de muerte. Llega Halloween, un rito pagano, el Samhain, con el que los antiguos celtas celebraban el final de la cosecha y el cambio de estación en una noche en la que creían que los muertos regresaban entre los vivos.

En el siglo VII, la celebración irlandesa, 31 de octubre, recibió el nombre de Halloween, coincidiendo con la instauración por la Iglesia del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Los emigrantes llevaron esta fiesta a Estados Unidos y desde allí se esparció por todo el mundo. No tendrá donde esconderse ni podrá escapar de algún terrorífico plan.

En busca de los ancestros

¿Quién quiere ir a Salem o Sleepy Hollow teniendo a Derry-Londonderry al lado? Mercados encantados, desfiles de infarto y pavorosos tours convierten a la ciudad irlandesa en uno de los mejores destinos para pasar el puente de difuntos. Desde el 26 de octubre y durante ocho espeluznantes días Derry se transforma y se vuelca en la fiesta Halloween más grande de Europa.

Allí se suceden misteriosos eventos, como el Return of the Ancients, (retorno de los ancestros) o el Awakening the Walls (despertar de intramuros), un recorrido de animación iluminado en el que participan más de 30 artistas por escenarios únicos como la Catedral Quarter, el Craft Village y las Murallas, que este año cumplen 400 años.

Además, se programan sesiones de cuentos sobre fantasmas, noches de espanto, visitas embrujadas y pasajes del terror como el Haunted Harvest Market o el Samhain Sessions y una feria de monstruos. Información y entradas en Derryhalloween.com.

La habitación del pánico

¿Lo ha vivido en sus peores pesadillas? ¿Tiene dudas? Atrévase a alojarse con su pareja, familia o amigos en La Quinta de Melque y sufrirá en carne propia un auténtico día de pavor. Al caer el sol, los huéspedes vivirán una peripecia propia de un guión de Hollywood donde se mezclan el terror con dosis de suspense, tensión, aventura, muchos efectos especiales y mucho humor.

En esta casa encantada en las afueras de San Martín de Montalbán (Toledo), con capacidad para 25 personas, un grupo de actores les acompañará en un role play de terror para pasarlo en grande. Desde 158 euros, en Escapadarural.com.

Un parque encantado

Vivir una noche de espanto no tiene por qué ser traumático, puede ser incluso tan divertido como disfrutar de las atracciones que ofrece PortAventura World hasta el 18 de noviembre para celebrar Halloween.

Más de 160 personajes, cinco pasajes del terror, nueve espectáculos para turbar al más valiente y un gran desfile que se adueña de las calles del parque al salir la Luna harán las delicias de grandes y pequeños.

Esta temporada estrena Apocalipsis Maya, un pasaje lleno de sobresaltos solo apto para los más aventureros, y una expedición encantada con los personajes de Tadeo Jones, mientras monstruos y otras criaturas pululan sin rumbo por el parque.

Entradas a dos parques y alojamiento una noche, desde 65 euros por persona, en Portaventuraworld.com.

Experiencia paranormal

La víspera del Día de Difuntos, la noche de las brujas, es la más propicia del año para vivir experiencias paranormales y toparse con fantasmas. Muchos de ellos son silenciosos habitantes de castillos hechizados. Dicen que los espectros más reales y aristocráticos habitan en la Torre de Londres.

Es el caso del desgraciado espíritu de Ana Bolena. La segunda esposa de Enrique VIII fue decapitada allí y desde entonces su fantasma sin cabeza se pasea entre los muros de la Torre.

Más ilusorio resulta el que reside en el castillo de Frankenstein. Se dice que en esta fortaleza de 1252, ubicada en lo alto de una colina en la localidad alemana de Darmstadt, vive el alma en pena de Johann Konrad Dippel. Este médico y alquimista, nacido en el palacio, robaba cadáveres con el objetivo de resucitarlos gracias a un elixir inmortal que fabricaba con partes de los cuerpos que robaba.

Su leyenda aumenta ya que muchos sostienen que sirvió de inspiración a Mary Shelley para su obra más famosa. Se le puede ver sentado sobre el tejado de la capilla. Si no se atreve a acercarse, siempre puede sobrevolarlo desde un helicóptero. Desde 199 euros, en Musement.

Caras vemos

En España, uno de los fenómenos paranormales más famosos ocurre en el antiguo Preventorio de Aguas de Busot (Alicante). La oscura leyenda de este balneario comenzó tras su abandono después de la Guerra Civil, cuando fue utilizado como hospicio. En su destartalado interior habita y se aparece la conocida como Dama de Blanco.