Si vas a ser autónomo, corre: plantean endurecer la tarifa plana y reducir la ayuda

El Gobierno quiere endurecer la tarifa plana que pagan los autónomos a la Seguridad Social cuando comienzan su actividad para garantizar que éstos no abandonan el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una vez dejan de beneficiarse de esta cuota reducida. Una iniciativa que no ha gustado nada a las asociaciones de autónomos.

Según la propuesta del Gobierno, la cuota reducida se elevaría a los 75 euros mensuales para los trabajadores autónomos (no societarios) y ese importe se condicionaría a que éstos se mantengan de alta en el sistema una vez finalizado el periodo de bonificación.

Estos días el Gobierno también ha asegurado que los autónomos que tengan ingresos por debajo del salario mínimo "no van a seguir pagando 300 euros al mes", en relación a la iniciativa de adecuar las cotizaciones de los trabajadores autónomos a los ingresos reales que tengan.

ATA lo ve “poco serio”

No obstante asociaciones de trabajadores autónomos como la ATA ha rechazado la propuesta de Trabajo de elevar la tarifa plana de autónomos a 75 euros mensuales. El presidente de ATA ve "poco serio" que Trabajo argumente para su propuesta que sólo el 30% de los autónomos permanecen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cuando finaliza la tarifa plana, máxime si se tiene en cuenta que apenas han pasado nueve meses desde que se puso en marcha la actual tarifa y todavía se está disfrutando de ella.

Respecto a la subida de cotizaciones que plantea Trabajo para 2019, ATA solo es partidaria de que se actualice en función de la media de los últimos 25 años, en torno a un 1,25%, lo que implicaría un aumento en la cotización de los autónomos de 40 euros al año.

Según han manifestado a Europa Press, "bastante sablazo van a tener ya los autónomos empleadores con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 22,3%. No estamos en contra de que se suba el SMI, pero no tanto de golpe. No se puede seguir asfixiando a los autónomos”.