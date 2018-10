El Gobierno presenta hoy a los autónomos una propuesta para el nuevo sistema de cotización

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha preparado una propuesta de sistema de cotización de los autónomos en base a los ingresos reales y la presentará a las organizaciones representativas esta tarde.

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, se reunirán esta tarde, a las 17.00 horas, con los representantes de las organizaciones de trabajadores autónomos.

ATA y UPTA ya presentaron en verano a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, un acuerdo para la cotización de los autónomos por ingresos reales.

Este pacto contempla que el sistema tenga varios tramos. En primer lugar, los autónomos cuyos ingresos netos totales anuales no alcancen al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual estarían obligados a darse de alta y cotizar unos 50 euros mensuales, similar a la tarifa plana.

Un segundo tramo abarcaría a los autónomos con ingresos totales superiores al SMI anual pero rendimientos netos inferiores a los 30.000 euros, el tercer tramo comprendería a los autónomos con rendimientos entre 30.000 y 40.000 euros, el cuarto abarcaría la horquilla de 40.000 a 60.000 euros y el último afectaría a quienes ingresen más de 60.000 euros anuales.

El acuerdo suscrito entre el Gobierno y Unidos Podemos para elevar el SMI a 900 euros mensuales ha despertado la inquietud entre las principales organizaciones de autónomos, puesto que supone elevar la base mínima por la que cotizan la mayoría de los trabajadores por cuenta propia.

Ante esta situación, el Gobierno se ha comprometido a no aplicar la subida del SMI mientras no se defina el sistema de cotización por ingresos reales para este colectivo. Así, en el caso de que el nuevo SMI entre en vigor en enero y el sistema no esté listo, se modificaría la normativa de la Seguridad Social para crear una excepción y que la subida no afecte a la base mínima de cotización para los autónomos hasta que no entre en funcionamiento el nuevo sistema.

Además, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha manifestado que el Gobierno tiene intención de integrar el nuevo sistema de cotización por ingresos reales en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.