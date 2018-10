CC OO alerta de un trasvase de asalariados a autónomos si se les permite cotizar menos

El Gobierno ha garantizado que no subirá la base mínima de cotización de los autónomos lo mismo que la de los asalariados, porque sus planes son establecer un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia para enero de 2019. Pero si esta reforma, de difícil diseo y aplicación, no estuviera lista el próximo año, podría darse el caso --y así lo admiten en el Ministerio de Trabajo-- de que un autónomo pudiera cotizar por una base mínima inferior a la de un asalariado. Si esto se produjera, fuentes del sindicato CC OO han alertado este jueves sobre la posibilidad de que se produzca un "preocupante" trasvase de trabajadores asalariados al sistema de autónomos, incentivando así el aumento de la figura del falso autónomo que, paradójicamente, el Gobierno quiere combatir.

Precisamente este jueves, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha pedido al Ejecutivo que "aclare que es lo que quiere hacer con las cotizaciones de los autónomos" y ha reclamado responsabilidad en la toma de decisiones porque, en su opinión, "ya existe una importante infracotización en buena parte de este colectivo", donde nueve de cada diez ya cotizan por lo mínimo.

Esta cotización mínima de los autónomos ha sido desde principios de los años 90 superior al mínimo por el que cotizan los asalariados para compensar el privilegio que tienen los trabajadores por cuenta propia para elegir su base de cotización, algo que no pueden hacer los asalariados, cuyas aportaciones a la Seguridad Social están en función de su salario. Pero si el Gobierno decide finalmente, ni siquiera equiparar la base mínima del autónomo a la del Régimen General de asalariados -lo que exigiría un incremento del 12,5% de esta cotización mínima del autónomo- se produciría una clara desventaja contributiva hacia el asalariado, que cotizando más recibiría después la misma pensión.

"Los autónomos no necesitan que les reduzcan sus cotizaciones, sino lo contrario, para que sus futuras pensiones sean dignas", ha defendido Sordo, que abogó por establecer la cotización en función de ingresos reales de los autónomos, tal y como está diseñando el Gobierno. No obstante, fuentes de este sindicato también advirtieron al Ejecutivo que "tenga cuidado en el diseño de ese sistema porque no se puede dejar de forma generalizada cotizar por debajo del salario mínimo a este colectivo, porque ya sabemos qué va a pasar".

En este debate, Unai Sordo ha criticado que los planes presupuestarios del Gobierno no aborden un aumento de la estructura de ingresos de la Seguridad Social. Según su propuesta, entre las medidas de deberían incrementar dichos ingresos está "el destope total o parcial de las bases máximas de cotización" con el consiguiente incremento de las futuras pensiones máximas; y que una parte de los gastos de gestión de la Seguridad Social y otros gastos que ahora se financian con cotizaciones pasen a costearse con impuestos.