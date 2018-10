Funcas achaca la baja productividad industrial a la falta de inversión en innovación y formación

La industria española ha entrado en ebullición en los últimos días. El reciente anuncio de Alcoa que cerrará sus plantas en Avilés y A Coruña ha avivado el interés por un sector que ha reducido progresivamente su aportación a la economía española. Así lo asegura un informe elaborado por la Fundación Funcas, que achaca la baja productividad industrial española a un déficit en la inversión que las empresas dedican a la formación de los empleados y un reducido gasto en I+D

"Aunque en España hay empresas que son líderes globales, el número de empresas es insuficiente. Tecnológicamente no son eficientes, no se organizan con las mejores prácticas, no disponen de estructuras empresariales modernas y eso provoca que la productividad sea más baja", ha explicado el presidente de Funcas, Carlos Ocaña.

Y es que la aportación del sector industrial a la economía se ha reducido más de un 20% desde los años '70, un 7% más tras la crisis económica. Del mismo modo, en los años previos a la recesión la productividad en la industria española creía solo un tercio de lo que lo hacían las empresas del resto de Europa. En estos momento, la productividad aumenta el en empresas de países europeos que compiten con España.

"El problema de España es que no hay planificación a largo plazo. Un ejemplo de gestión es el País Vasco. Allí la industria ocupa un 23% de la demanda y el 2% de su PIB lo invierten en innovación porque ha habido una estrategia industrial sostenida durante 30 años", ha asegurado Antonio Moreno, presidente de Alston España y presidente de la Comisión de Industria de Cámara España.

La baja cualificación en un sector que tiende hacia la digitalización de los procesos ha provocado tener una tasa de paro juvenil del 33%. "Las empresas necesitan la formación para aumentar la productividad. Los gastos en formación son bajos y eso incide en que haya trabajo temporal y despidos", ha expresado Rafael Myro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

Igualmente, los expertos han lamentado la baja inversión en innovación por parte de los empresarios españoles. "Las empresas del futuro serán digitales o no serán. Quien tiene que liderar el desarrollo es el propio empresario. España ha descendido la inversión en I+D un 9% mientras que en Europa ha aumentado un 27%", ha estimado Xavier Pujol, catedrático de la Universidad Pública de Navarra y Funcas.

Costes de electricidad

Respeto a las quejas del sector por los altos costes de electricidad que están provocando cierres en las empresas, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet ha mostrado su preocupación pero ha llamado a una gestión responsable por parte de los empresarios. "Es algo que preocupa, pero más allá de los elementos de contexto es´ta la forma en la que los empresarios gestionan su empresa, empezando por la ambición", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de Industria y de la PYME, Raúl Blanco ha asegurado que el Gobierno va a trabajar para mantener abiertas las plantas de Alcoa en Galicia y Asturias. "Estamos en contacto con los gobiernos autonómicos afectados, con la empresa y con los agentes sociales. Hay convocados reuniones para la semana que viene para conocer la situación con el objetivo de mantener el apoyo industrial", ha expresado.