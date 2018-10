Ibex en directo: la Bolsa intenta alejarse de mínimos pese a la acumulación de riesgos

Nuño Rodrigo

La CNMV multa a Old Mutual con 200.000 euros

El BOE ha publicado hoy una sanción del pasado 28 de junio en la que la CNMV multa al fondo británico Old Mutual con 200.000 euros y una sanción muy grave, por no haber comunicado debidamente posiciones cortas entre los años 2014 y 2017. La sanción no publicita sobre qué valores habría adoptado Old Mutual estas posiciones cortas.