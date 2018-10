Calma en las divisas y en los valores españoles tras la victoria de Bolsonaro en Brasil

Calma chicha en la Bolsa española después de que la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas se saldaran con la victoria del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro con el 46,2% (35% apuntaban las encuestas) frente al 29,1% logrado por el candidato propuesto por Lula, Haddad. Por tanto, ninguno de los candidatos ha superado el 50% necesario para ganar en primera vuelta, lo que significa que habrá segunda vuelta el próximo 28 de octubre.

Las empresas españolas con intereses en Brasil arrancan la semana con ganancias moderadas.Telefónica, ACS o Mapfre son algunas de las que avanzan posiciones. Y es que tal y como explican los expertos de Renta 4 aun queda una segunda vuelta y no es imposible que gane el candidato del Partido de los Trabajadores, lo que implicaría una línea continuista. Aún así los expertos consideran que el mercado no ve con malos ojos una victoria de Bolsonaro.

De hecho, tal y como explican en AlphaValue, se trata del candidato del mercado. Durante la pasada semana, el Bovespa ganó un 3% y el real brasileño se apreció un 10% desde mediados de septiembre tras el avance en las encuestas de este candidato)", recuerda la firma de análisis.

Los expertos señalan que la razón es la posibilidad de que al frente de la cartera de Economía se colocara Paulo Guedes, un economista de Chicago bastante ortodoxo y con una visión muy liberal de la economía. Por su parte, desde Bankinter también califican el resultado de bueno para el mercado y particularmente para el tono de los emergentes. “Aunque es un candidato populista, su probable victoria en la segunda vuelta sería más bien buena para el mercado puesto que quien sería su Ministro de Economía/Finanzas es pro-mercado: relanzará las privatizaciones y reformará las pensiones y el sistema fiscal, entre otras reformas clave pendientes en Brasil desde hace varios años”. La firma de análisis cree que si finalmente gana Bolsonaro en la segunda vuelta se verán favorecidas las cotizaciones de Petrobrás, Electrobrás y Vale do Río Doce, entre otras compañías brasileñas de primera línea.

"En cualquier caso, ninguno de los candidatos tiene un plan claramente reformista, necesario para controlar las cuentas públicas, entre ellos reformar la seguridad social y las pensiones. Aun así, y como hemos visto en México, donde el nuevo gobierno parece que se va a regir por la ortodoxia en sus decisiones económicas, no descartamos que algo similar ocurra en Brasil, lo que a su vez podría traducirse en una recuperación del real brasileño y ser positivo para valores con elevados intereses en la zona", concluye Renta 4.

Desde ING analizan como va a ser la campaña de ambos candidatos en las próximas semanas. "Es probable que ambos candidatos suavicen su retórica, en un esfuerzo por reducir sus altos índices de rechazo. Seguimos pensando que Bolsonaro tiene una ventaja, a juzgar por el resultado de las elecciones y el hecho de que el entusiasmo popular con su candidatura debería compensar con creces el atractivo algo más amplio de Haddad", explica la firma holandesa en un informe.

ING cree que ambos candidatos estarán muy empatados en la segunda vuelta y aspectos como la recuperación de la salud de Bolsonaro y su capacidad para participar activamente en la campaña y en los debates, podrían alterar el resultado final.

En cualquier caso, como hemos comentado en nuestro último informe, la esperada moderación de la retórica de política económica de Haddad, junto con el mayor impulso de Bolsonaro, justifica la mejora del perfil de riesgo a corto plazo de Brasil, como lo demuestra el repunte de los activos locales. En particular, "seguimos esperando que el real brasileño (real brasileño) siga una tendencia con un sesgo constructivo (pero aún volátil). Sin embargo, dado el fuerte repunte que ya se ha producido, el margen para una apreciación adicional del real brasileño es más limitado".

Por su parte, desde la firma suiza UBS ven un 70% de probabilidades de que Bolsonaro gane la segunda vuelta mientras que ven un 30% de Haddad. La clave está en los votantes del centro, que han estado migrando recientemente hacia el candidato de derecha, que se considera más alineado a su las demandas actuales.

"Para ganar, Bolsonaro tiene que convencer a los votantes de grupos de bajos ingresos/educación que no va a cambiar el beneficios sociales que se han desembolsado en los últimos 20 años, y mostrar que no es demasiado radical con las votantes femeninas. Mientras que a su juicio, Haddad, tendrá que convencer a los votantes de mayores ingresos y mayores niveles de educación que su partido no interferirá en el proceso institucional. Los votantes conservadores quieren que las investigaciones de Lava-Jato continúen".

Por su parte desde MacroYield explican que "Bolsonaro (al que se compara con Trump) es el que tiene más opciones de ganar en segunda vuelta, lo que está siendo bien acogido por los mercados". Los analistas consideran que los inversores seguirán pendientes de la desaceleración económica y del repunte de la inflación. "Este repunte durante el verano estuvo propiciado por la revalorización del dólar y, ahora, por el alza en los precios del petróleo. Lo previsible es que el Banco Central tenga que subir los tipos hasta el 8% al menos (desde 2016 la tendencia de los tipos de interés había sido a la baja, como vemos en el gráfico de la derecha)", prevén la firma de análisis.

Desde Fidelity señalan que "a corto plazo los mercados brasileños continuarán con su reciente rally pues estaban preocupados por el posible retorno del PT al Palacio Presidencial. Sin embargo las perspectivas para Brasil, más allá de las elecciones, son desafiantes. Si se cumple el escenario de una victoria de Bolsonaro en la segunda vuelta, esperamos que la euforia postelectoral se desvanezca rápidamente a pesar de sus opiniones pragmáticas sobre la posición fiscal de Brasil".

Y es que Fidelity recuerda que el Congreso se encuentra más fragmentado que nunca y la tarea principal de Bolsonaro (la muy necesaria reforma fiscal de Brasil) será extremadamente difícil de lograr pues tendrá que trabajar con los partidos centralistas y el PT para aprobar cualquier ley".