Cuando el empleado es el protagonista de la campaña de publicidad

Al otro lado. En el otro extremo están los anuncios que la familia Ruiz Mateos ideó para relanzar varios productos de la cartera de Nueva Rumasa, entre los que se encontraban los flanes Dhul, y en cuya campaña aparecía Teresa Rivero, esposa de José María Ruiz Mateos, preparando un postre y acompañada de varios jugadores. O el anuncio del licor Calisay, de Garvey, donde una voz en off decía: “El comité de empresa manifiesta que la familia Ruiz Mateos nos trata con cariño, comprensión y respeto”. Algo que no se debe hacer. “Lo peor que puede pasar es no ser creíble, y esta campaña no se la creía nadie”, asegura Julio Alard, de ESIC. “Así acabó todo. Se trataban de publirreportajes, era algo almidonado donde lo único que se hacía era ensalzar al patrono”, afirma Joaquin Ramis, de Proximity.