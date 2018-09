Ibex en directo: décima sesión al alza, pese a las caídas de dos pesos pesados

El Ibex se encamina a su décima sesión consecutiva al alza, una recuperación en la que suma casi un 5%. Un rebote que ha llegado en el momento menos esperado, cuando la crisis emergente y la guerra comercial golpeaban los índices un día tras otro. Pero Wall Street parece haber abandonado el miedo al conflicto arancelario, y ayer el Dow Jones cerró en récord histórico por primera vez desde enero. El S&P hizo lo propio, si bien este índice ha marcado varios máximos en agosto.

Así, la Bolsa española avanza, aunque con ganancias más moderadas que en el arranque de la sesión. Gana en torno al 0,2% y se sitúa al filo de los 9.600 puntos. El alza podría ser más abultada de no ser por Repsol y CaixaBank. Los inversores no parecen muy conformes con la venta de la participación en la petrolera, una operación de 450 millones. Repsol retrocede un 2,57% por la salida de papel al mercado y CaixaBank, un 2,56%. KBW recortó el precio objetivo de CaixaBank de 4,9 a 4,4 euros. Cotiza a 4,1.

En el lado positivo, los grandes valores muy castigados este año registran ganancias: BBVA, Santander y Telefónica ganan alrededor del 0,5%, aunque a primera hora avanzaban más del 1,5%. Meliá Hoteles es el mejor valor, con un alza del 3%. Por su parte, Viscofan es el 'farolillo rojo' al restar un 3,4%.

Los últimos movimientos de los dos países inmersas en la guerra comercial no se han interpretado mal, por más que EE UU imponga aranceles sobre 200.000 millones de importaciones y China sobre 60.000. Los tipos aplicados son menores de lo previsto, y desde que se conoció este detalle las Bolsas no han dejado de subir. Asumen los inversores, además, que las decisiones de China de rebajar otros aranceles y la promesa de no devaluar el yuan contienen el alcance de la guerra comercial a un conflicto entre dos que, además, podría remitir pasadas las elecciones legislativas de EE UU. La relativa calma en Turquía y Argentina y la mejora de expectativas sobre Italia hacen el resto.

La mejora del sentimiento de mercado, anima también al euro. El capital fluyó hacia la divisa estadounidense en los momentos más complicados de agosto, y la reversión de la tendencia ha llevado al euro a máximos en tres semanas, cerca de 1,18 dólares. El dólar está en mínimo de más de dos meses respecto a las principales divisas. Sube incluso la libra, pese a los desencuentros alrededor del Brexit. Está en 1,3295 dólares.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo baja dos puntos a 104, y la italiana retrocede cuatro puntos básicos, hasta 238, gracias tanto al buen tono del bono italiano como a la leve subida del rendimiento en el bono alemán. La deuda de Estados Unidos, que también ha sido refugio veraniego, está en el nivel más alto desde mayo, un 3,078% ligado tanto a la salida de dinero hacia activos de riesgo como a las buenas cifras económicas (las peticiones semanales de subsidio de paro se quedaron cortas ayer). El petróleo cotiza en torno a los 79 dólares el barril de Brent.