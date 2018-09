El negocio de las gestoras de fondos dispara su rentabilidad hasta el 73%

Administrar fondos de inversión cada vez es más rentable. Las gestoras registradas en España obtuvieron en 2017 una rendimiento sobre fondos propios (ROE, por sus siglas en inglés) del 73%, frente al 21% de hace seis años. En cuanto al beneficio obtenido en conjunto, alcanzó los 556 millones de euros, un 25% más que el año anterior, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dentro del ámbito financiero, hay pocos negocios que ofrezcan tantos márgenes como la gestión de activos. Basta compararlo con el ROE que presentan los bancos españoles, que oscila entre el 7% y el 9%.

Hay varios factores que explican el que la rentabilidad de las gestoras de fondos se haya disparado en los últimos años. El primero, el patrimonio gestionado ya que este negocio está muy afectado por las economías de escalas. “Aquí necesitas incurrir en los mismos gastos para gestionar 100 millones de euros que para gestionar 1.000 millones, por lo que, a partir de cierto punto, las comisiones que generas por el incremento de patrimonio van directas al beneficio”, explica un veterano del sector.

Las cifras del negocio Activos gestionados . Las gestoras de fondos registradan en España cerraron 2017 administrando inversiones por 300.000 millones de euros.

. Las gestoras de fondos registradan en España cerraron 2017 administrando inversiones por 300.000 millones de euros. Comisiones . Los ingresos por comisiones ascendieron el año pasado a 2.975 millones de euros, aunque buena parte de este dinero se va a pagar a las redes de distribución.

. Los ingresos por comisiones ascendieron el año pasado a 2.975 millones de euros, aunque buena parte de este dinero se va a pagar a las redes de distribución. Beneficio. Subió un 25% el año pasado, hasta los 556 millones de euros.

Desde 2011, las gestoras registradas en la CNMV han incrementado los fondos bajo gestión un 120%, al pasar de 161.481 millones de euros a rozar los 300.000 millones al cierre de 2017.

Un segundo factor que explica el fuerte incremento de la rentabilidad es el auge de nuevas gestoras independientes. La firmas pertenecientes a grupos bancarios, que copan más del 75% del mercado, son menos rentables porque tienen que pagar muchas comisiones a las redes de sucursales para distribuir fondos.

“Las nuevas gestoras no estamos pasando por el aro de las comisiones de retrocesión. Cobramos a los partícipes por gestionar, pero luego no tenemos que pagar por distribuir nuestros fondos, por eso somos más rentables”, explica José María Concejo, presidente y consejero delegado de Horos Asset Management, una firma de reciente creación. En los últimos cuatro años han surgido una veintena de firmas independientes, como azValor, Magallanes, Cobas AM, Buy & Hold...

Además, la nueva normativa europea sobre productos financieros (Mifid II, que aún no se ha trasladado plenamente a la legislación española) quiere limitar la aplicación de comisiones por distribuir fondos de inversión, lo que está cambiando el negocio de muchas gestoras



Mayor peso de la Bolsa

Un tercer factor para entender los grandes rendimientos que están teniendo las sociedades gestoras de fondos es el auge de la renta variable. Con las políticas de tipos cero, los inversores han ido abandonado los fondos garantizados, los fondos monetarios y los fondos de renta fija a corto plazo, que apenas dan rendimientos, para apostar por fondos mixtos y de renta variable. Ese primer grupo de fondos conservadores tiene comisiones mucho más bajas que los fondos que tienen Bolsa en cartera.

Al aumentar la exposición a activos de riesgo, aumentan las comisiones de gestión (que pueden superar el 2%, frente al 1% en fondos de renta fija).

La evolución de la rentabilidad se puede ver también viendo la evolución del beneficio. En 2011, el sector de las gestoras ganaba 205 millones de euros. Seis años después las ganancias se han multiplicado por 2,7 sin que la industria haya tenido que contratar más personal o ganar capacidad.