Ibex 35 en directo: Trump cumple su amenaza y agita a las Bolsas

Nuño Rodrigo

Londres no pagará los 43.680 millones a la UE si no hay acuerdo, dice Raab

El ministro británico del "brexit", Dominic Raab, ha afirmado que el Reino Unido no pagará la "factura del divorcio" con la UE, que se estima en unos 39.000 millones de libras (43.680 millones de euros), si no hay acuerdo con Bruselas. El ministro, en un artículo publicado hoy en el Daily Telegraph, señala que el Gobierno "no pagaría los términos del acuerdo financiero. No hay acuerdo sin un acuerdo entero".

La factura financiera había sido acordada a finales del año pasado en la primera parte de las negociaciones entre Londres y Bruselas sobre el "brexit" o salida británica de la UE, pero estas conversaciones continúan para alcanzar el acuerdo final.