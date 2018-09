La organización de consumidores de Alemania denuncia a Volkswagen por el 'dieselgate'

La asociación alemana de protección al consumidor Vzbz (The Federation of German Consumer Organisation) presentará este miércoles, junto con el club automovilístico ADAC, una demanda colectiva contra Volkswagen por el caso del software que alteraba las emisiones de algunos vehículos con motor diésel, más conocido como 'dieselgate'.



Vzbz busca obtener una compensación para los dos millones de propietarios de automóviles diésel de Volkswagen "que no son tan respetuosos con el medio ambiente como la compañía dijo en el momento de la compra". Según la ley alemana, los afectados tienen hasta finales de 2018 para reclamar daños y perjuicios. La compañía ya se enfrentó este lunes a su primer gran juicio por el 'dieselgate'.



Los inversores y accionistas representandos en 1.670 demandas reclaman al fabricante alemán 11.000 millones de dólares (9.500 millones de euros) por no haber sido informados del engaño y evitar así la pérdida de valor de sus acciones.



"Volkswagen debería haber avisado al mercado que cometió manipulación y creó riesgos valuados en miles de millones de dólares", defendió el abogado de los demandantes, Andreas Tilp, en el tribunal regional de la ciudad alemana de Brunswick, que tendrá que determinar ahora si la

corporación alemana debería haber informado ante los mercados financieros del fraude.



Los inversores buscan así una compensación por una caída en el precio de los títulos de Volkswagen provocada por el escándalo, que salió a la luz en 2015 y le ha costado a la firma alemana 27.400 millones de euros en multas y llamada a revisión de vehículos hasta la fecha.



Las acciones de Volkswagen perdieron hasta un 37% de su valor en los días posteriores a que las autoridades expusieran las prácticas que la firma acometía con sus vehículos diésel.



Por su parte, Volkswagen ha admitido el fraude sistemático en las emisiones de sus vehículos, pero niega haber cometido un error en materia de divulgación. "Esta demanda es única y exclusivamente sobre si Volkswagen cumplió con sus obligaciones de divulgación con los accionistas y los mercados financieros. Estamos seguros de que este es el caso", defendió la compañía.