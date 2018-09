Ibex 35 en directo: la Bolsa mantiene las dudas en zona de mínimos de 20 meses

Miriam Calavia

La evolución de las divisas marca los movimientos del mercado, según Unicorp Patrimonio

Tras un amago de mejora en la apertura de la sesión, la lira turca, el peso argentino, la rupia india y en general las divisas emergentes han empezado a depreciarse de nuevo, lo que ha provocado que las Bolsas europeas en particular y los activos de riesgo en general se giren a la baja, explica Unicorp Patrimonio en su blog diario, donde añade que "el problema es que siga aumentando la volatilidad en el mercado de divisas".

No obstante, insisten en que "la caída de los emergentes, contagiados en general por los problemas de Turquía y Argentina, encierra buenas oportunidades de compra en este tipo de mercados. Pero el suelo no vendrá hasta que no baje la volatilidad de las divisas".