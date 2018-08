Ganvam prevé que agosto cierre con un 70% más de matriculaciones por el nuevo test de emisiones

El nuevo test de emisiones que entrará en vigor este sábado, el WLTP, está metiendo prisa a los concesionarios. Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de Ganvam, la asociación nacional de vendedores de vehículos a motor, reparación y recambio, asegura que el sector prevé un aumento de las matriculaciones en agosto del 70%, un total de 125.000 vehículos.

El motivo es la necesidad de dar salida a los coches homologados por el antiguo test de emisiones, el NEDC, antes del 1 de septiembre. Los concesionarios los matriculan, adelantan el dinero e intentan darles salida. Desde Ganvam estiman que el 80% de las matriculaciones han sido de ventas a clientes.

“Los concesionarios han sido los grandes perjudicados por la entrada en vigor de la nueva norma de emisiones. Hay que reconocerles el esfuerzo. Han tenido que pagar espacios más grandes para poder guardar los coches, tuvieron que matricularlos con el adelanto de dinero que ello conlleva y han hecho ofertas muy agresivas para poder darles salida cuanto antes”, aseguró Vidal de la Peña.

Por canales, el de particulares es el que menos aumenta porcentualmente, un 40%, pero es el que más matriculaciones registra. Se prevé que cierre agosto con un total de 65.000 vehículos. Por su parte, el de empresas suba un 120%, con 50.000 unidades matriculadas. Por último, el canal de alquiladores es el menos importante en cuanto a volumen, con 8.000 vehículos, pero es el que más aumenta, con un 130%.

Ganvam estima que entre el 10% y el 20% de los coches que actualmente estarían exentos de pagar el impuesto de matriculación, pasarían a pagarlo a partir del 1 de enero, que es cuando entrará en vigor de manera plena la nueva norma de emisiones WLTP.

Este nuevo test ya lleva un año en vigor, pero recién será este sábado cuando se aplique a todos los vehículos. Hasta ahora, para calcular el impuesto de matriculación de esos coches se usaba un valor adicional que es similar a la antigua normativa NEDC, con una diferencia al alza de entre el 5% y el 7%. Este valor se seguirá usando todo el 2018. A partir de 2019 será cuando el nuevo test WLTP sea la herramienta de cálculo de este gravamen. Desde Ganvam se quejan de que con los tramos actuales del impuesto, podrían verse perjudicados hasta algunos modelos híbridos e híbridos enchufables. “Si el objetivo final es bajar las emisiones, habría que analizar qué es lo más contaminante. Parece un tanto absurdo, que con un impuesto arcaico se penalice al híbrido y al híbrido enchufable”, explicó Vidal de la Peña.

Los tramos del impuesto son de 0% (cuota a pagar) para vehículos con emisiones menores o iguales a 120 gr/km de CO2; 4,75% para vehículos con emisiones mayores a 120 y menores a 160 gr/km de CO2; 9,75% para vehículos con emisiones mayores o iguales de 160 y menores de 200 g/km CO2; y 14,75% para vehículos con emisiones superiores o iguales a 200 g/km CO2.

Actualmente, según datos de Ganvam, solo el 30% de los vehículos nuevos pagan impuesto de matriculación. “Lo deseable sería que en lugar de parchear las medidas de Bruselas, se pusiera en marcha una fiscalidad vinculada realmente al medio ambiente, que trasvase la presión de la compra al uso”, aseguró. Ganvam propone que el impuesto municipal de circulación se base en las emisiones del vehículo y no en la cilindrada y la potencia del automóvil.

El directivo remarcó la necesidad de rejuvenecer el parque automovilístico. “Hace falta un plan PIVE de achatarramiento y de ayuda a la compra del vehículo nuevo. Pero tiene que ser un plan estructural, no algo puntual. Sería positivo, por ejemplo, que al cliente se le diese una ayuda para que cambie su vehículo por uno de hace cinco años, no que sea obligatoriamente nuevo, ya que gran parte de la ciudadanía no está en condiciones de comprarse un automóvil nuevo”, remarcó Vidal de la Peña.