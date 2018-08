Los vigilantes del seguridad, a la huelga en los aeropuertos de Girona y Santander

Los vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Santander han decidido este lunes convocar paros entre los próximos 8 y 17 de septiembre, donde la empresa concesionaria es Segurisa, mientras que en el aeropuerto de Girona se ha convocado huelga para los días 8 y 12 de septiembre.



La secretaria general de la Federación de Construcción y Servicios, Aurora Huerga, ha explicado que aún hay margen para la negociación y que mantener la huelga. Esta ha sido convocada por los sindicatos UGT, USOC y AND, y dependerá de si la empresa cumple o no con la normativa vigente. La principal causa de la convocatoria en la ciudad catalana es el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo con el Ministerio de Fomento el pasado noviembre.



Huerga ha resaltado que no abonar estos pluses, tanto el aeroportuario como el de radioscopia integro, supone un perjuicio económico para los trabajadores que puede llegar hasta la pérdida de cerca de 300 euros mensuales, a lo que se añaden otros incumplimientos como el no haber recibido el pago de la hora extra y la dieta por jornadas de 12 horas.



En el caso del aeropuerto de Santander, Seve Ballesteros, cerrados los acuerdos con Ilunion en Madrid y Las Palmas, el sindicato Alternativa Sindical ha reclamado el cumplimiento de los acuerdos del Ministerio de Fomento, así como de los derechos laborales de subrogación, y ha asegurado que la empresa Segurisa no se ha puesto en contacto con el sindicato convocante.



También están sobre la mesa el plus de disponibilidad para las ampliaciones horarias, la "falta de limpieza" en vestuarios, asunto tratado hace un mes con la dirección y que "sigue sin solucionarse pese a los requerimientos de Inspección de Trabajo", y el plus de parking, pues hasta la fecha los trabajadores tienen que "pagar el aparcamiento para ir a trabajar", ha denunciado Alternativa Sindical.