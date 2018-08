Atlantia valorará el impacto de los comunicados del Gobierno por la catástrofe de Génova

La concesionaria italiana Atlantia ha iniciado un proceso para evaluar el impacto negativo que están teniendo en el grupo y en los accionistas los comentarios públicos del Gobierno italiano al respecto del siniestro del Puente Morandi de Génova, de cuya gestión y mantenimiento se encargaba su filial, Autostrade.

“El consejo de administración ha iniciado la valoración de los efectos de las continuas exteriorizaciones y de las difusiones de noticias sobre la sociedad, teniendo en cuenta su condición de empresa que cotiza en bolsa, para proteger de la mejor manera posible al mercado y a los ahorradores”, comunicó ayer la compañía. Desde que el 14 de agosto se derrumbara parte del puente, causando 43 muertes, el Gobierno italiano ha acusado a Autostrade de no realizar los controles pertinentes, después de que se conociera que estaba afianzando el pavimento del viaducto y que ingenieros habían criticado en diversos informes el estado del puente.

El ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, pidió la dimisión de los directivos de Autostrade el día después del derrumbe, y su ministerio ha constituido una comisión inspectora paralela para que realice otra investigación sobre las causas. Además, le ha dado 15 días para presentar alegaciones y ofrecer explicaciones sobre su actuación previa al siniestro.

Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció que el Gobierno iniciaba un proceso para estudiar la posible revocación de la concesión de Autostrade en la autopista A10, en la que se encontraba el puente. Estos comentarios, sin embargo, se han realizado antes de que la Fiscalía de Génova concluya la investigación que está en curso para esclarecer lo sucedido. Pese a que no hay una resolución oficial respecto a las causas del siniestro, Atlantia ha sufrido los efectos de estas comunicaciones. Sus acciones acumulan una caída del 20% desde el derrumbe del Puente Morandi. Ayer sufrió otra caída, del 3,8%.

Además, la agencia Moody’s ha puesto en revisión, con posible bajada de calificación a tanto a Atlantia como a Autostrade, algo que también llevó a cabo Standard & Poors. Por su parte la Autoridad Nacional Anticorrupción anunció ayer una investigación parar esclarecer las razones por las que Autostrade ha incumplido el 73% de las inversiones programadas.

Por otra parte, la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) de Italia ha informado de que ha abierto una investigación para esclarecer las razones de que la concesionaria Autostrade per l'Italia, filial de Altantia, no haya cumplido el 72,89% de las inversiones programadas en los últimos años en Génova. Una cuestión sobre la que la concesionaria italiana se ha defendido argumentando que eran inversiones para potenciar la red de autopistas y no para garantizar su mantenimiento, y que no fueron completadas por los "largos retrasos de las instituciones competentes".

La ANAC ha pedido información a la concesionaria italiana en el marco de sus investigaciones para esclarecer las causas del derrumbe de un tramo de un puente en Génova el 14 de agosto, que causó 43 muertos y del que Autostrade era responsable de su gestión y su mantenimiento. En el curso de estas labores, la ANAC ha evidenciado que el 72,89% de las inversiones programadas en el plan económico y financiero del grupo para las autopistas de Génova no se han cumplido y ha pedido información al respecto. La ANAC también ha solicitado documentación relacionada con los controles de mantenimiento que ha realizado, derivados de sus obligaciones como concesionaria.

Autostrade ha respondido en un comunicado que "la falta de actuación en el 72,89% de los proyectos" se refiere "a inversiones para potenciar la red de autopistas y no tienen relación ninguna con las tareas de mantenimiento". Además, justifica que estos incumplimientos se deben a los "largos retrasos por parte de las instituciones competentes".