Los robots no destruirán el empleo, al menos por ahora

A medida que avanza el potencial de las nuevas tecnologías, al hablar del futuro del empleo, en muchos cunde el pesimismo y el desánimo. La idea de que las máquinas y los robots acabarán con gran parte de los puestos de trabajo se extiende a lo largo de las compañías, sustentada por no pocos estudios y expertos. Sin embargo, un informe de ManpowerGroup, hecho público esta semana, sostiene que no hay por qué preocuparse. Al menos en lo que respecta al corto plazo. Y es que, analizando la situación a tres o cuatro años vista, se desprende que la automatización va pareja a nuevas oportunidades, con más empleo y nuevas competencias.

Así, según los datos del estudio de la consultora, una inmensa mayoría de los directivos, el 81%, piensa que su equipo permanecerá igual o aumentará de personal dentro de dos o tres años gracias, precisamente, a la automatización y a las nuevas tecnologías. Para llevar a cabo el informe, la firma ha preguntado a cerca de 20.000 altos ejecutivos de 42 países, y la conclusión es clara: la mayoría de ellos cree que la digitalización representará una ganancia neta para el empleo a corto plazo. De hecho, solo un 3% de los jefes piensa en reducir sus estructuras como consecuencia de este fenómeno.

De todos los encuestados, una amplia mayoría, el 64%, afirma que la automatización no supondrá cambios en su plantilla, un 16% no sabe aún qué cambios depararán los avances, y el 17% restante asegura que aumentará sus equipos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el impacto de las nuevas tecnologías, y por lo tanto de las decisiones de los directivos, no afecta por igual en todos los sectores e industrias, y varía según las funciones. En España, el sector de la industria y la producción encabeza la lista de los más aventajados a medida que las empresas inviertan en transformación digital. Los puestos de administración y de oficina le siguen de cerca.

Por el contrario, la mayor reducción de puestos de trabajo derivada de la automatización se prevé en las áreas de finanzas y de recursos humanos y, sobre todo, en aquellos puestos rutinarios que aportan poco valor a los clientes y a la compañía. Analizando los dos extremos es donde se aprecian todas las diferencias. El sector industrial, que lidera la revolución digital por segundo año consecutivo, es en donde los ejecutivos prevén un mayor repunte del empleo. Según los datos de ManpowerGroup se esperan unas reducciones de trabajo del 17%, frente a un aumento del 33%. Es decir, un crecimiento neto del 16%. Por su parte, en las áreas de recursos humanos y de finanzas, se estima que las reducciones de contratación lleguen al 5%. Aunque, según los datos del informe, el 73% de las empresas que piensa reducir su equipo de recursos humanos al máximo, prevé una subida general de la plantilla en otras áreas.

Diferencias por regiones

Aunque ningún país se resiste a la digitalización, los efectos varían en función de cada mercado. Por eso, las 42 regiones estudiadas por la consultora, aunque sí tienen rasgos comunes, no son idénticas. Del total, son 34 los que reportan tener más empresas con expectativas de crecimiento de sus equipos en vez de reducciones. Los ocho restantes (Noruega, Eslovenia, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia, Hong Kong, Bulgaria y Austria), por el contrario, anticipan pérdidas de puestos de trabajo como consecuencia de los avances tecnológicos.

Dentro del grupo de los 34, las diferencias también son notables. Latinoamérica, con países como Panamá y Guatemala a la cabeza, es la región con mejores expectativas, y con un crecimiento de los equipos que se antoja entre el 31% y el 50%. A esta zona le siguen países como Estados Unidos, Sudáfrica, Italia, Bélgica o Países Bajos, en donde el aumento oscila entre el 21% y el 30%. España, junto a Canadá, Portugal o México, baraja un crecimiento de entre el 11% y el 20%. Las tasas positivas más bajas las tienen mercados como el chino, el japonés o el británico.

Las competencias necesarias

Más de la mitad de las compañías analizadas a nivel mundial por la consultora aseguran que las competencias en comunicación, tanto escrita como oral, son las más valoradas por los ejecutivos, seguidas por la capacidad de colaboración y de resolución de problemas. En el caso español, los altos mandos afirman que lo que más se valora es la capacidad para resolver problemas, la atención al cliente y la organización. Por su parte, lo más difícil de encontrar en los candidatos del mercado laboral es el liderazgo, la resolución de problemas y la organización.

Por su parte, en el área IT de las empresas, el más relacionado con la digitalización, lo que más se valora es la comunicación: el 65% de las empresas consultadas que espera aumentar sus puestos en la rama IT asegura que esta es la competencia social más importante.