Barceló puja con 667 millones por el 26% de HNA en NH

La puja por NH se recrudece. La hotelera española Barceló lanza su segundo ataque en el año por NH. El grupo presidido por Simón Pedro Barceló ha lanzado una oferta sobre el 26% que el holding chino HNA tiene en NH y que puso en venta en enero, según informa la agencia Bloomberg. Ofrece 6,5 euros por acción, lo que valora la participación en 667 millones.

Barceló, asesorado por Alantra, competirá con el gigante tailandés Minor, que según adelantó CincoDías, es el optro gran contendiente. Esta compañía adquirió el pasado 23 de mayo al fondo Oceanwood, conocedor en el mundo financiero como un cazador de opas, un 9,6% a 6,4 euros por acción. Y rubricó el compromiso de ser el comprador preferente del 10% restante en el próximo año.

El siguiente paso de los tailandeses para hacerse con la hotelera era comprar la participación china. Eso sí, una vez adquirido ese 26% (al que se reducirá con al conversión de los bonos), la participación de Minor en NH superaría el 30%. El umbral a partir del cual la ley obliga el lanzamiento de una opa. Así, Minor tendría en torno al 46% del capital de NH entre el porcentaje apalabrado y el que ostentará de forma efectiva.

Aquí entraría el tercer paso del plan tailandés, lanzar una opa sobre el 100%. Lo haría a un mínimo de 6,4 euros por acción, un céntimo por debajo de la puja de Barceló. La Ley de Opas exige que la oferta se haga al precio más alto desembolsado por el oferente en los últimos 12 meses.

El mercado ya se barruntaba durante la sesión una guerra por NH. Sus acciones han subido un 2,34% hasta los 6,56 euros por acción, por encima de ambas ofertas. La compañía cerró con un valor en Bolsa de 2.240 millones, que se traduce en 2.600 millones tras la conversión de los bonos que se realizará el 11 de junio.

Los otros interesados –Apollo, Elliot y Lone Star– que han estado en liza por la participación del fondo chino no presentaron ofertas o fueron para cubrir el expediente. El plazo para recibir las propuestas de adquisición finalizó el jueves a las 17.00. Fuentes del mercado indicaban que la oferta de Minor era, en un principio, inferior a la de Barceló y a la que compró las acciones a Oceanwood, a 6 euros por acción.

El problema que afronta la propuesta de Barceló son los recelos del consejo de NH. “El consejo está dispuesto a aceptar una opa de un industrial por el total siempre que el precio sea el adecuado”, señalan fuentes de la banca de inversión.

Barceló planteó a NH Hotel Group una fusión inversa en noviembre del año pasado, pero sin una opa de por medio. El grupo mallorquín planteó una ampliación de capital a 7,08 euros por acción, que le hubiera permitido controlar el 60% de la compañía. Pero condicionó la oferta a que la CNMV le exonerara de lanzar una oferta por el 100% de la compañía. La oferta y las valoraciones, aunque muy superiores a la actual cotización de NH, estaban a años luz del máximo histórico por encima de 14 euros por título que el grupo que pilota Ramón Aragonés alcanzó en marzo de 2007.

El consejo de administración de NH desestimó el pasado enero por unanimidad la propuesta de fusión planteada por Barceló al considerar que la oferta no reflejaba "en modo alguno" el valor real de la compañía, y ratificó "su confianza plena" en el plan estratégico. El órgano de gobierno de NH, que contó con el análisis financiero de Bank of America Merrill Lynch, entendió que la fusión no iba a proporcionar más valor a sus accionistas, aunque no cerró la puerta a evaluar futuras oportunidades estratégicas.

Minor cuenta con mejores perspectivas por los directivos, puesto que ha sido Oceanwood quien le ha dado entrada en el accionariado. Es de especial relevancia que Oceanwood situó en la cúpula de la compañía española a Alfredo Fernández Agras como copresidente. El otro copresidente, José Antonio Castro Sousa, está nombrado por Hesperia, que controla algo más el 9% del capital. Este último grupo entró en el accionariado de NH en 2003 e intentó, sin éxito, hacerse con el control de la compañía para firmar la paz en septiembre de 2009, cuando tenía el 25%.

HNA desembarcó en 2013 con un 20% del capital que meses después se elevó hasta el 29,5% actual. Este porcentaje se verá reducido hasta el entorno del 26%, una vez se realice la conversión de los bonos convertibles por 250 millones. Pero las desavenencias en el consejo y con el resto de accionistas le han enseñado la puerta.

El grupo chino fue expulsado del consejo de administración de NH en junio de 2016 por conflicto de intereses, dado que meses antes había adquirido Carlson Rezidor, competidor en algunos países centroeuropeos con la cadena española.

HNA –que previsiblemente también pondrá en venta sus acciones en otras hoteleras como Hilton– anunció oficialmente el 13 de mayo que había contratado a JP Morgan y Benedetto, Gartland & Company para sondear la venta de su participación.