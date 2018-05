Testa retrasa su salida a Bolsa por las condiciones del mercado y la inestabilidad política

Europa Press

Testa Residencial ha decidido retrasar su salida al Mercado Continuo, inicialmente prevista para junio, ante la volatilidad que registra el mercado bursátil por la inestabilidad política del país, según informaron en fuentes de la compañía.



La socimi de pisos en alquiler participada por Santander y BBVA ha decidido, además, debutar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en vez de salir directamente al Mercado Continuo tal como tenía inicialmente programado.



De esta forma, con el fin de no perder la condición de socimi, que establece un plazo para que la firma salte a Bolsa, Testa Residencial saldrá a cotizar al MAB antes del 30 de septiembre, si bien no descarta saltar al Continuo en una segunda fase.



Testa Residencial es así la segunda compañía después de Azora que decide demorar su prevista salida a Bolsa, si bien en caso de esta firma de gestión de activos inmobiliarios, atribuyó su aplazamiento a la OPA que Blackstone ha lanzado sobre Hispania, uno de sus principales clientes.



En el caso de Testa, la firma tenía previsto empezar a cotizar en Bolsa en la segunda quincena de junio, y barajaba el día 22 como fecha de su estreno en el mercado. La socimi de pisos en alquiler tenía planeado salir a Bolsa a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevos títulos, esta última por importe de 130 millones de euros, ambas dirigidas a inversores institucionales.



De esta forma, Testa se iba a convertir así en el segundo estreno en Bolsa del año, después del de Metrovacesa en febrero, si bien ahora figura como segunda inmobiliaria en decidir demorar su salida.



Las decisiones de Azora y Testa podrían así influenciar a otras firmas del sector que también tenían previsto saltar al parqué, como Vía Célere y Haya Real Estate, el 'servicer' del fondo stadounidense Cerberus. En este caso, la firma lo tiene actualmente condicionado al cierre de contratos de gestión de activos que actualmente negocia con BBVA y Sareb.



En cuanto a Testa Residencial, en virtud de la OPV, tenía previsto salir de su capital la también socimi Merlín Properties, con la colocación de toda la participación del 17% que tiene en la firma.

El mercado también esperaba que Santander y BBVA vendieran parte de sus participaciones en la compañía de pisos en renta, del 37% y el 26%, respectivamente. Acciona, de su lado, aún no había tomado una decisión sobre su 20% en la compañía.



Testa Residencial figura como una de las primeras empresas de pisos en renta del país, dado que cuenta con una cartera de 10.700 viviendas, valorada en 2.275 millones de euros. Con su salto al mercado la firma pretendía consolidarse como nuevo 'gigante' inmobiliario, además inédito en el país, dada su especialización en alquiler de primera residencia, coincidiendo además con el auge que este sector registra este mercado.