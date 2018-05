La MBFW impone el estilo Ibiza: playa de día, fiesta de noche

Prendas muy femeninas, de estilo fresco, relajado y alegre, con notas de color y atractivos estampados dominaron la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Weekend Ibiza, que se celebró la tarde de ayer en el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel.

Los diseñadores Alvarno, Andrés Sardá, Custo Barcelona, Jorge Vázquez, The 2nd Skin Co. y la firma con sede en Londres Melissa Odabash presentaron colecciones pensadas para lucir en la playa o en viajes llenos de acción. Para la noche, las prendas se transforman, ofreciendo un espíritu de fiesta refinado y exquisito, rebosante de feminidad y buen gusto.

La MBFW Ibiza, que organizan la marca de automoción, el hotel anfitrión e Ifema a través de su dirección de moda y belleza, es una pasarela especializada en colecciones crucero, es decir, prendas principalmente femeninas para lucir durante las vacaciones de verano, tanto de día como de noche. En esta segunda edición, los diseñadores participantes mostraron sus propuestas para el verano de 2019.

Andrés Sardá representó en su desfile a la mujer en la que se inspira disfrutando de un caluroso ambiente tropical en distintos momentos del día. Melissa Odabash se estrenó en la pasarela ibicenca con la primera colección après plage (para después de la playa) de vestidos de estampados únicos, al estilo Riviera francesa de los años sesenta.

Custo Barcelona hizo gala de creatividad e innovación, mientras que Jorge Vázquez ofreció una colección inspirada en viajes llenos de acción y adrenalina, para una mujer de carácter aventurero, que nunca renuncia a su esencia femenina.

Entre tanto, 2nd Lab by The 2nd Skin Co., firma creada por Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, ambos con larga trayectoria en el sector textil, apostó por una colección elegante, joven y fresca, que parte de un estampado de flores estilo retro. También tuvo un aire fresco la nueva colección de Alvarno, inspirada en una atmósfera de fiesta relajada que refleja la personalidad y magia de Ibiza.

El evento contó con la presencia estelar de Lottie Moss, modelo e influencer inglesa, quien contempló todos los desfiles desde la primera fila. A sus 20 años, Moss ya ha sido portada de revistas como Vogue Paris, Roallocaster, Numéro, Elle o L’Officiel, convirtiéndose en poco tiempo en un nombre imprescindible en la industria de la moda.

Saltó a la fama en 2014 con su debut en Teen Vogue y ya ha trabajado para marcas como Chanel, Dior, Calvin Klein Jeans, Rag & Bone, Valentino Red y Dolce & Gabbana.

La pasarela MBFW Ibiza, dirigida por Charo Izquierdo, responsable también de MBFW Madrid, cuenta ya con un lugar propio entre las citas clave del calendario internacional de colecciones crucero y es la segunda plataforma de moda más importante que se celebra en España, tras la de la capital.

“En esta segunda convocatoria hemos ampliado el programa de desfiles, incorporando nombres destacados de la moda española, así como un diseñador internacional, dando un paso más en la consolidación de este evento dentro y fuera de nuestras fronteras”, afirma.

Boceto de Jorge Vázquez.

Por su parte, Daniel Gómez Korf, el otro artífice del evento y director de marca de Palladium Hotel Group, considera a MBFW Ibiza “un evento distinto a todos los demás, por celebrarse en un lugar privilegiado, referente mundial en música, con una magnífica gastronomía y que, además, congrega cada año diversidad de invitados nacionales e internacionales”.

El certamen tiene el patrocinio de L’Oréal París, responsable de la peluquería y el maquillaje de la pasarela; de la firma suiza de joyería y relojería Chopard; de Air Europa, aerolínea encargada de trasladar a modelos, diseñadores e invitados hasta la isla balear, así como de Heineken, Belvedere Vodka, Veuve Clicquot, Larios Rosé, Royal Bliss, Palladium Hotel Group, Rowenta, Zignum Mezcal y Tatel Ibiza.