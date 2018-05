Los inversores castigan la deuda de El Corte Inglés en pleno conflicto accionarial

Límite 5 de junio. Los días siguen descontándose del calendario del presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, para la convocatoria del consejo extraordinario que trate su cese. Como ya informó CincoDías, el 4 de mayo cuatro consejeros, en representación de un tercio de los votos de este órgano, le trasladaron a Gimeno la petición de convocatoria de forma oral, a través del secretario Antonio Hernández-Gil. Gimeno no reconoce tal petición al no haberse hecho por escrito, un requisito que no es obligatorio. Los consejeros de El Corte Inglés no han movido ficha y siguen dando por buena la petición del 4 de mayo, por lo que Gimeno tiene hasta el 5 de junio para fijar una fecha.