El vino que agotó el chef José Andrés con un tuit

Un simple tuit del influyente cocinero español José Andrés, afincado desde hace más de dos décadas en Estados Unidos, cambió el destino de un vino. Estaba de vacaciones en Zahara de los Atunes (Cádiz), cuando compartió con sus seguidores en Twitter (en la actualidad cuenta con más de 672.900 amigos en esta red social) una foto del vino blanco de Abadia Retuerta LeDomaine 2013 y un mensaje: “my WINE of the Summer” (mi vino del verano).

Tuit del chef José Andrés.

A las pocas horas y en los días siguientes, sin que en la bodega pudieran intuir los verdaderos motivos de este repentino interés, se sucedieron numerosas llamadas en la centralita de Abadía Retuerta, ubicada en Sardón del Duero (Valladolid), pero sobre todo el importador del vino en Estados Unidos se vio desbordado por los pedidos. “Quedaban 200 botellas y se fueron todas para allí. José Andrés nos lo lanzó de manera inesperada”, recuerda Enrique Valero, director general del grupo bodeguero. A partir de ese momento, se convirtió en uno de esos vinos “que la gente espera que salga a la venta”.

Genera expectación. Y eso que el nacimiento se debe más a un accidente que a una estrategia premeditada de la bodega, perteneciente al grupo farmaceutico Novartis, iniciada por el enólogo francés Pascal Delbeck, y consolidada por el viticultor y enólogo, Ángel Anocíbar. Sobre el terreno se plantaron unos injertos en las vides de la variedad merlot. Se dejaron crecer, y es cuando se percataron de que lo que se ha plantado no era la citada uva sino la variedad sauvignon blanc. “Nuestra zona ha sido tradicionalmente de tintos, pero esta variedad se ha adaptado espléndidamente a nuestro clima y terroir, contagiándose del espíritu que la ha acogido”, explica Valero, quien recuerda que en una primera cata con expertos sorprendió a los allí presentes. “Descubrimos que teníamos un vino importante, al que le añadimos un toque de uva verdejo, y aunque al principio tuvimos reticencias a la hora de sacarlo a la venta, ahora podemos decir que es un éxito”, añade el director general.

Vencidas las primeras oposiciones, Abadía Retuerta LeDomaine, un vino de guarda, salió al mercado en 2012, coincidiendo con la apertura del hotel, del que precisamente recibe su nombre. En la actualidad salen a la venta alrededor de 15.000 botellas, de las que el 60% se quedan en España y el resto se despacha en mercados internacionales. A esto ayudó el mensaje desinteresado de José Andrés en Twitter.