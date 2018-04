BBVA recupera las hipotecas que financian el 100% de la vivienda

Diez años después de la mayor crisis inmobiliaria en España, el mercado de la vivienda consolida su recuperación y la disposición de la banca a la financiación tiene mucho que ver. Las perspectivas son muy positivas y, en este contexto, BBVA ha tomado la iniciativa de lanzar de nuevo hipotecas que cubren el 100% de la compra de una casa. Se trata del primer gran banco español que vuelve a ofrecer la posibilidad de financiar la totalidad del precio del inmueble a clientes con necesidad de más fondos, aunque bajo ciertas condiciones.

Si bien hace ya unos tres años que las entidades financieras reavivaron la batalla por las hipotecas con tipos de interés muy competitivos, lo habitual era otorgarlas por el 80% como máximo del valor de tasación o compraventa, excepto en el caso de pisos adjudicados o clientes excepcionales con un buen perfil de solvencia. Y es que si el denominado Loan to Value (LTV) no supera el 80%, el cliente se ve obligado a tener ahorrado el otro 20% del precio de compra de la vivienda.

Varios bancos han reconocido que no se niegan en rotundo a negociar una financiación de más del 80%, e incluso Ibercaja y Caja Ingenieros llegaron a comercializar hipotecas hasta el 100% a cambio de una elevada vinculación e intereses superiores al 3%. Pero es la nueva política de hipotecas de BBVA la que podría despejar el camino para restaurar en el mercado el añorado 100% de financiación.

Por lo pronto, BBVA abre la puerta a conseguir una hipoteca al 100% "para aquellas personas que que no disponen de dinero ahorrado para adelantar parte del importe de la compra de dicha vivienda", explica la entidad en su página web, donde señala que en el caso de que el valor de tasación sea superior al valor de compraventa, los bancos pueden conceder el préstamo por el valor de compraventa.

Tomando el ejemplo que pone la propia entidad bancaria, si una vivienda tiene un valor de compraventa de 100.000 euros y el valor de tasación es de 130.000 euros, el 80% del préstamo en función a lo tasado serían 104.000 euros. "De este modo, se conseguiría una hipoteca que financie el 100% del precio de compraventa de la vivienda. Con un precio de compraventa inferior a su valor de tasación", apunta. Además de cubrir la totalidad de los 100.000 euros que cuesta la casa, incluso sobrarían 4.000 euros para otros gastos.

El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, aseguró recientemente a Cinco Días que las entidades financieras están ofreciendo préstamos por encima del 80% del valor de tasación tanto para las viviendas en sus stocks como a otros clientes. Gonzalez explicó que se trata de "una realidad del mercado", aunque los bancos requieren unos "criterios de solvencia exigentes o unos ingresos altos".



Hasta ahora, BBVA aplicaba en las hipotecas un tipo de interés u otro en función de los ingresos del cliente, ahora las condiciones dependen del porcentaje de financiación. En la hipoteca variable, el diferencial añadido al euríbor es del 0,99% si el importe inferior o igual al 80% del valor de tasación. Pero si se supera el 80%, el diferencial es del 1,25%. En ambos casos, el primer año hay un tipo fijo del 1,99%.

La entidad exige como vinculación domiciliar de formar ininterrumpida la nómina o pensión, el uso de una tarjeta de crédito, contratar un seguro de vivienda y otro de amortización de préstamo o de vida, y contratar un plan de pensiones realizando una aportación anual superior a 600 euros. El plazo de amortización es hasta 40 años, con una comisión de apertura del 0,25% (con un mínimo de 250€).

Para las hipotecas a tipo fijo, si el importe es de más del 80%, el interés es del 3,08% TAE a 15 años, del 3,29% a 20 años, del 3,54% a 25 años y del 3,86% a 30 años.

BBVA recomienda que el importe máximo de la hipoteca no supere el 80 % del valor de tasación, pero promete "buscar una solución"y adaptarse a las necesidades del cliente, aunque advierte que la financiación "nunca podrá superar el 100% del valor de tasación".