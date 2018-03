¿Cuándo llegará la próxima recesión a Estados Unidos?

La visión de AFI sobre el horizonte a medio plazo para la economía estadounidense es de desaceleración suave a partir de 2019. Su analista Víctor Echevarría reconoce que la teoría económica indica que llegados a una situación de pleno empleo, con más presión inflacionista y rápidas subidas de tipos de interés, crecen las probabilidades de que la situación desemboque en una recesión. “Pero no estamos ahí. No hay señales de agotamiento, que se vean en el endurecimiento de las condiciones financieras. Y la inflación está tardando en repuntar. Cae el desempleo y no vemos sobrecalentamiento de la economía”, añade. Echevarría advierte que un estímulo fiscal como el que ha impulsado Trump tiene más sentido en un momento más inicial del ciclo económico, si bien el hecho de activarlo con la economía ya en un momento muy maduro no tiene por qué acelerar una recesión.