La exención del IRPF subiría un máximo del 10% la pensión neta de un millón de jubilados

Hacienda estudia incluir en los Presupuestos Generales del Estado que presentará el próximo martes un cambio fiscal para que los pensionistas que ganan menos de 17.000 euros no paguen IRPF. La medida, avanzada ayer por el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, implica que en torno a un millón de jubilados dejarán de tributar por el impuesto. En cualquier caso, es probable que la letra pequeña matice ligeramente el anuncio del político del PP.

Actualmente, ya no pagan el impuesto los pensionistas que no llegan a 12.600 euros, (900 euros al mes en las 14 pagas que abona la Seguridad Social). Según los datos oficiales, 6,1 millones de pensionistas cobran una prestación inferior a los 900 euros al mes y, por lo tanto, no sufren retención. Ello no significa que todos ellos no paguen IRPF. Estarán sujetos al impuesto si obtienen ingresos por otras fuentes.

Un jubilado mayor de 65 años y menor de 75 años que cobra una pensión de 17.000 euros anuales (1.214,3 euros al mes) paga hoy por IRPF 1.558,9 euros. Según el anuncio de Maroto, a partir de este año quedará exento del impuesto y por lo tanto, ese importe pasará a formar parte de su pensión neta. Dicho de otra forma, su prestación neta pasará de 1.102,9 euros al mes a 1.214,3 euros, un aumento del 10,1% (111 euros al mes).

Habrá que esperar para conocer la letra pequeña de la propuesta de Hacienda. Resulta algo extraño que se deje exento el impuesto a quien gane hasta 17.000 euros y no se aplique ninguna rebaja al jubilado que cobra 17.001 euros. Cabe esperar que para solucionar este error de salto se aplique algún tipo de reducción progresiva para las rentas que superen el umbral de los 17.000 euros.

Las protestas de los jubilados por el incremento del 0,25% aprobado por el Gobierno han surtido efecto y todos los partidos plantean propuestas para elevar las prestaciones. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló recientemente que su departamento también trabaja para establecer algún tipo de ayuda directa para los contribuyentes de mayor edad.

La pensión de jubilación media se sitúa hoy en los 1.077,52 euros (15.085 euros al año) y sufre una retención del 7%. Ello implica abonar por IRPF 1.068 euros. Si se dejara exento del impuesto a las rentas inferiores a 17.000 euros, la prestación de jubilación media quedaría fuera del impuesto y aumentaría un 7,6%.

Según los datos de la Seguridad Social, la medida anunciada por Maroto implicaría que el 76,5% de los contribuyentes que cobran una pensión no pagarían IRPF. A pesar de que ya ahora la mayoría cobra prestaciones por debajo del límite de tributación, la contribución de los pensionistas a la recaudación del IRPF no ha cesado de aumentar en los últimos años. En 2017, pagaron más de 10.000 millones de euros por las retenciones en el impuesto sobre la renta. Es la primera vez que se supera esa cifra. El tipo de retención medio sobre los pensionistas alcanzó el 7,7%, el nivel más alto.

Las pensiones de jubilación tienen la consideración de rendimiento del trabajo y como tal tributan en el IRPF. Hoy, suponen ya el 24% del total de rentas sujetas a IRPF y aportan el 15% de lo que recauda Hacienda por las retenciones sobre el trabajo.