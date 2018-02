Miles de jubilados le recuerdan al Gobierno “la subida de mierda de su pensión”

Miles de jubilados, que secundan una concentración en defensa del sistema público de pensiones, han cortado hoy la Carrera de San Jerónimo en Madrid cerrando así el acceso al Congreso

de los Diputados desde la Plaza de Neptuno hasta la calle Cedaceros.



La concentración contra "las pensiones de miseria", según reza el cartel de la convocatoria ha sido organizada por la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones, y participan en ella entre tres mil y cuatro mil personas, según algunas estimaciones policiales. También UGT inició recientemente una campaña "por la subida de mierda de las pensiones" en la que promovieron el uso de un lazo marrón para ilustrar esta protesta. En dicha campaña, el sindicato pedía también a los jubilados que devolvieran al ministerio de Empleo y Seguridad Social la carta en la que les informaban de la subida de su pensión en 2018.



La gran repercusión de esta protesta ha sorprendido porque ni siquiera los manifestantes del movimiento 15M consiguieron en su momento cortar la Carrera de San Jerónimo, lo que hoy ha logrado la concentración de los pensionistas que han llegado hasta la misma puerta del Congreso después de traspasar el cordón policial.



"Pueblo de Madrid, movilízate, a estos sinvergüenzas hay que pararles

los pies", "Queremos nuestras pensiones, no ladrones" o "¡Qué vergüenza, nos roban las pensiones!", son algunas de las consignas que gritan los manifestantes en la Plaza de las Cortes, justo frente a la Puerta de Los Leones del Congreso.



Entre quienes secundaban la manifestación estaba Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, quien ha confirmado que habrá un calendario sostenido de movilizaciones que irá creciendo con protestas cada quince días, la dos próximas el 1 y el 15 de marzo.



"Ya comenzamos en septiembre con las marchas por pensiones dignas, estamos implicados a tope y si el Gobierno no retira la reforma de las pensiones de 2013 llegaremos a donde tengamos que llegar y probablemente si se dan las circunstancias a la máxima movilización", ha advertido.



La dirigente de UGT avanza también "acciones en todo tipo en el Parlamentoy de índole jurídica si procede" contra lo que considera una "malísima y dañina reforma de las pensiones".



"La indignación de los pensionistas está creciendo, ayer mismo el presidente decía que él se dedicaba a gobernar y que subir pensiones era solo un buen propósito cuando hay cinco millones pensionistas en el umbral de la pobreza", ha denunciado.



A la protesta se han unido algunos diputados para mostrar su apoyo a las demandas de los pensionistas, entre ello Alberto Garzón de Izquierda Unida, demás de Iñigo Errejón de Podemos, con quien los jubilados han coreado gritos de "Sí se puede".



"Cuando los pensionistas están reclamando pensiones dignas, no defienden sólo lo suyo, defienden las pensiones que van a quedar a nuestra generación", ha asegurado Errejón tras defender que para rescatar las pensiones de los abuelos hay que proteger los salarios y contratos de los nietos.



Según el dirigente de Podemos, sólo se podrán "garantizar las pensiones con unas condiciones laborales dignas" para quienes hoy están en edad de trabajar.



"La lucha por las pensiones es también la lucha por contratos estables y salarios decentes. Por un pacto intergeneracional que nos proteja a todos", ha dicho para calificar después como un "insulto" una subida del 0'25% mientras el IPC sube el 2,1%



También se han sumado a la protesta el diputado del PSOE Rafael Simancas, quien ha sido increpado por algunos de los concentrados que le gritaban "perros con el mismo collar".



Simancas le ha restado importancia a estas críticas que atribuye a un grupo de militantes de Podemos que "actúan en función de su afiliación" y siguiendo "las consignas" que les da su organización.



Frente a ello, ha defendido que el PSOE "es el partido de los pensionistas" y que son PP y Cs quienes bloquean ahora en el Congreso que seandignificadas.



Para Simancas, la protesta de hoy está más que justificada: "Tienen toda la razón del mundo, llevan toda la vida trabajando y ahorrando y ahora el PP y Cs están impidiendo que suban las pensiones al menos lo que sube el coste de la vida. Se está empobreciendo y robando a los pensionistas", ha asegurado.



Preguntada por la concentración, también la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha recordado a los periodistas que su grupo ha hecho "bandera" de la lucha por las pensiones esta legislatura, pero ha lamentado que la "entente" entre PP y Cs esté frenando cualquier avance.



La protesta, que transcurre con normalidad y sin incidencias, ha motivado un aumento del despliegue policial en los alrededores de la Cámara Baja, y se ha cerrado el acceso por la Carrera de San Jerónimo, por lo que los diputados que a esta hora quieren abandonar el edificio

tienen que hacerlo por la parte trasera.