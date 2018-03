¿Qué le espera al accionista de Abertis tras el pacto de ACS y Atlantia?

Los accionistas de Abertis que estuvieran esperando una guerra de opas por la compañía han visto su gozo en un pozo. La italiana Atlantia y ACS reconocieron este jueves ante la CNMV la existencia de negociaciones para alcanzar un pacto amistoso sobre el control de Abertis que les evite entrar en una disputa en la que acabar presentando ofertas insostenibles. El resultado fue la caída de las acciones de la concesionaria española, que cayeron ese día el 3,97%, y el repunte inmediato de los títulos de ACS, que se dispararon el 7,75%, ante la certeza de que la compañía de Florentino Pérez desiste del desgaste que supondría una guerra de opas con Atlantia.

El suelo para la cotización de Abertis estaría en los 18,36 euros en metálico ofrecidos por ACS, ya que aunque la oferta no esté aprobada por la CNMV, su anuncio ya obliga a presentarla. “La noticia es positiva para ACS porque no entraría en una guerra con previsible desgaste financiero, pero negativa para los accionistas de Abertis porque no se alcanzarían los precios rumoreados superiores a los 20 euros por acción”, sostienen en Renta 4.

En Bankinter son aún más contundentes y recomiendan vender el cien por cien de la posición que se tenga en Abertis entre los 18,5 y los 19 euros por acción. La entidad apuesta por que el desenlace de la pugna por Abertis sea una nueva oferta conjunta de ACS y Atlantia, a través de una sociedad de nueva creación, dado que “el Gobierno ya se pronunció en su momento en contra de un troceo o reparto de los activos de Abertis”. Pero incluso contemplando una nueva oferta por parte de una compañía creada apropósito para ello, Bankinter insiste en su consejo de venta. El banco cree muy probable que esa nueva oferta sea una combinación de efectivo y acciones, como ya lo han sido las dos anteriores. “Siempre es menos atractivo que recibir el 100% en efectivo al vender ahora”, añade la entidad.

En Sabadell también apuntan a la oferta de una nueva compañía conjunta, que debería estar al menos por encima de la última oferta de ACS. “Pero en todo caso creemos que se situaría claramente por debajo de los niveles rumoreados de 20 a 21 euros por acción”.

Antes de vender, conviene tener presente el dividendo de 0,4 euros que Abertis paga el 20 de marzo y al que tendrán derecho quienes mantengan los títulos de la compañía hasta el día 16.