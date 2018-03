Las mujeres solo ocupan el 12,1% de la alta dirección del Ibex

La estadística refleja que las mujeres tienen menos presencia que los hombres en las grandes empresas que componen el IBEX 35. Una inferioridad que se está corrigiendo, aunque de forma muy lenta. En 2014 había 466 consejeros en el IBEX 35, de las que 78 (un 16,7%) eran mujeres. Esa cifra creció hasta 90 mujeres en 2015 y 2016 y ha subido con fuerza en 2017 hasta las 104 consejeras (un 23,1% del total), según un estudio elaborado por WomenCEO, una asociación de mujeres directivas creada en 2011.

Un porcentaje aún más inferior en el caso de las mujeres presentes en los comités de dirección de las empresas del Ibex. En el último ejercicio había 454 personas que integraban los citados comités, de las que tan solo 55 (un 12,1% del total) eran mujeres. El análisis entre las 35 compañías que componen el selectivo español refleja profundas diferencias por compañías. Más de la mitad de esas empresas no tiene ninguna mujer o apenas cuenta con una en los comités de dirección. En concreto, el 17% de las empresas del Ibex no tiene mujeres en esos organismos, entre las que se encuentran Abertis, Acerinox, ACS, ArcelorMittal, Dia (donde Ana María Llopis es presidenta no ejectiva) y Viscofán. En el otro lado se sitúan tres empresas (Colonial, Bankinter o AENA), en el que el porcentaje de mujeres dentro de los comités de dirección supera un tercio. En concreto supone el 37,5% en el caso de Colonial, el 35,7% en el de Bankinter y el 33,3% en el de AENA.

A partir de esas cifras, el estudio reclama al Ejecutivo medidas para paliar ese desequilibrio. “La presencia de mujeres a los Comités de Dirección de las principales empresas españolas es claramente insuficiente y requiere medidas urgentes de corrección, para no seguir desaprovechando tanto talento femenino, que sin duda contribuiría, como ya han demostrado los hechos, a una mayor creación de riqueza y una mejora de la competitividad de las empresas españolas”, resalta.

El informe también constata que las mujeres directivas no están concentradas en un departamento concreto de las empresas, sino que están repartidas en multitud de ellos. De las 55 directivas, el 16% trabaja en el departamento de recursos humanos o en el de unidades de negocio. Le siguen gabinete de presidencia, finanzas y comunicación y relaciones públicas, con un 13% en ambos casos; corporativo y estrategia (9%), logística y aprovisionamiento (8%), tecnología e innovación y jurídica y auditoría (5%).

Otra manera de analizar la escasa presencia de mujeres en la dirección es comprobar el porcentaje presente en cada uno de los cargos directivos de las empresas. En el caso de los 66 presidentes y consejeros delegados, el 97% son hombres y solo el 3% son mujeres. Peor paradas salen en el caso de los consejeros con carácter ejecutivo, ya que los 24 son hombres y no hay ninguna mujer. Sin embargo, la presencia del género femenino entre los consejeros dominicales e independientes es mayor. En concreto, el 22% de los consejeros dominicales son mujeres, mientras que el porcentaje sube al 33% en el caso de los dominicales.

Otra perspectiva la da la brecha salarial entre hombres y mujeres que ocupan el mismo puesto. En el caso de presidentes y consejeros delegados, el sueldo medio de un hombre es de 3,55 millones de euros, mientras que en el de una mujer baja un 14% hasta los 3 millones. La mayor brecha se produce en los consejeros dominicales, en el que un hombre percibe de media 143.893 euros, según los últimos informes de remuneración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mientras que el de las mujeres es un 47% inferior hasta los 75.834 euros. En el caso de los consejeros externos es el único en el que el que la renumeración de las mujeres es superior al de los hombres. En concreto, el salario medio de los 30 consejeros externos es de 294.000 euros, mientras la remuneración media de las 4 consejeras externas es de 302.000 euros.

¿Existen esas diferencias en el caso de las empresas no cotizadas? En un gran porcentaje, las diferencias entre hombres y mujeres, tanto en cargos como en remuneraciones, son aún mayores, excepto algunas excepciones, como el caso de la cooperativa andaluza Macrosad, especializada en la atención a mayores, donde el 85% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. Fuera de esa rareza, lo normal es que las mujeres cobren menos y tengan menos representación en la dirección. Un informe de la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha revela que hay diferencias en todos los sectores, aunque más visible en el caso de la agricultura (un 64,3% menos), seguida por los servicios . El siguiente sector con mayor brecha es el de servicios a las empresas, con un 45,8%,