La paridad avanza a dos velocidades

El número de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas del mercado continuo creció un 15% durante el año 2017 hasta alcanzar las 258 consejeras. Una cifra que representa el 19,15% del total de 1.347 miembros existentes en todos los consejos de administración, según se desprende del informe Las mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas, elaborado por el IESE y Atrevia, y presentado por la presidenta de la citada consultora de comunicación, Núria Vilanova, y la profesora de la escuela de negocios Nuria Chinchilla. La tendencia es alcista.

Sin embargo, estas cifras aún distan de las sugerencias del Código de Buen Gobierno de la CNMV, que recomienda contar al menos con un 30% de consejeras para 2020. La sexta edición del citado informe, que incluye por primera vez a las empresas que cotizan fuera del Ibex 35, reconoce que harían falta 415 consejeras más para que el mercado continuo alcance la paridad: 118 en el selectivo y 297 en el resto. Asimismo, conviene destacar que el mayor número de féminas en los consejos de administración no se traduce en un aumento de las funciones ejecutivas de las mismas, ya que solo el 4,75% de estas son consejeras ejecutivas. Una tipología en la que las empresas del Ibex resultan peor paradas: el índice de referencia del parqué solo cuenta con un 3,77% de consejeras ejecutivas, mientras que la cifra asciende al 5,48% en el resto de compañías del continuo. Sin embargo, el Ibex se sitúa a la cabeza en cuanto a la paridad de los consejos de administración. “Es una alegría presentar un informe en el que no hay ninguna empresa del selectivo que no tenga mujeres en su consejo”, comentó Vilanova. Por su parte, en las restantes 98 sociedades del continuo, aún hay 14 (el informe recoge 15, pero Sotogrande dejó de cotizar en enero de este año) que no cuentan con ninguna mujer entre sus consejeros. El Ibex suma un total de 106 mujeres, que representan el 26,66%, mientras que en el resto, las mujeres solo son el 16,91%. En resumen, el selectivo cuenta con una media de 3,03 consejeras por empresa, mientras que la media de hombres es de 9,77. Por su parte, en el resto de sociedades cotizadas la media se reduce a 1,55 mujeres por consejo frente a los 7,6 hombres. Además, hay 41 empresas del continuo (aunque el documento incluya también a Reyal Urbis, esta fue excluida por la CNMV tras abrirse la fase de liquidación) que solo cuentan con una mujer en su consejo. Un dato significativo para Chinchilla, quien recordó que es importante que en los consejos de administración haya al menos tres mujeres para que alguien las escuche.

Existen excepciones, pues dos sociedades que no cotizan en el Ibex, Realia y Ezentis, cuentan con más mujeres que hombres en sus consejos: el 57,14% en ambos casos, cuatro mujeres y tres hombres. Por su parte, la empresa del selectivo que más se acerca a la paridad es Siemens Gamesa con un 46,15% de mujeres. Asimismo, un total de ocho compañías cumplen con la recomendación de la Comisión Europea que sugiere que al menos el 40% de los puestos no ejecutivos de los consejos de administración estén ocupados por mujeres en el año 2020. Estas son Siemens Gamesa, Santander, Abertis, Iberdrola, Arcelormittal, Grifols, Mapfre y Ree. Una mejora considerable si se compara con 2013, cuando ninguna de las sociedades del Ibex cumplía con esta advertencia.

Desde 2012, el número de mujeres en los consejos de las empresas del Ibex se ha incrementado en un 75,6%. Se trata de un buen salto, pero sigue sin ser suficiente para que España alcance el nivel del resto de países de la Unión Europea. Según los datos del European Institute for Gender Equality (actualizados en el segundo semestre de 2017), la media de consejeras en la Unión Europea es del 25,3%, un 1,64% por encima de los datos españoles. Aun así, se trata del tercer año consecutivo en el que se recorta la distancia con Europa y la mejor cifra desde 2013. Francia (con un 41,2%), Suecia (36,9%) e Italia (32,3%) lideran el ranking, según el informe 2017 Report on Euality between women and men in the UE elaborado por la Comisión Europea. “Hay que dar un tiempo para que las mujeres vayan llegando a estas posiciones, pues para que sea un fenómeno sostenible en el tiempo, no puede ocurrir de un día para otro”, concluyó Chinchilla.