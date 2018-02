Ibex 35, en directo: Wall Street aminora las caídas en la Bolsa

Miriam Calavia

"En términos históricos, el S&P500 cotiza en términos razonables", según Unicorp Patrimonio

Actualmente el S&P500 cotiza a un PER estimado a un año de 15.85x. El mercado estima unos beneficios conjuntos de 172 puntos del índice a un año vista y claramente las estimaciones se han revisado fuertemente al alza en los últimos trimestres, señalan en Unicorp Patrimonio, donde apuntan que "evidentemente, la aprobación de la reforma fiscal ha afectado a esta revisión alcista de beneficios. Así, a pesar de las subidas del último año, el PER estimado del S&P500 está en niveles similares a los que cotizaba en el año 2016 y principios de 2017".

La firma indica que por encima de 17x empieza a estar caro y por debajo de 14x sería un PER barato ya que son niveles en los que el S&P500 ofrece rentabilidades muy positivas a medio plazo. Por tanto, concluye que en términos históricos, el S&P500 cotiza en términos razonables. "No es un PER caro ni barato aunque es bastante razonable sobre todo si entendemos que los beneficios por acción crecerán al ritmo que estima actualmente el mercado".