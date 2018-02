Guindos, próximo vicepresidente del BCE tras la retirada del candidato de Irlanda

España acaricia la cúpula del Banco Central Europeo, el poderoso sanedrín de la autoridad monetaria del que fue expulsada sin miramientos en 2012 tras una debacle inmobiliaria que acabó el rescate de la banca española. Seis años después y con la economía en franca recuperación, Luis de Guindos ha visto este lunes confirmadas sus aspiraciones a la vicepresidencia del BCE. El único rival del todavía ministro español de Economía, Philip Lane, se ha retirado tras constatar que la mayoría de los socios de la zona euro prefieren a Guindos.

"Voy a retirar el nombre de Philip. He hablado con el ministro (Luis) de Guindos y le he deseado buena suerte", señaló el ministro irlandés de Finanzas, Paschal Donohoe, minutos antes de la reunión del Eurogrupo que este lunes debe elegir al candidato al BCE. "Creo que se tomará una decisión esta noche que irá en el interés del funcionamiento y el éxito del BCE", añadió Donohoe. Y apostó por "una decisión por consenso (...) dado lo importante que es el papel del vicepresidente del BCE".

Lane era el único competidor ante la candidatura de Luis de Guindos que será, así, el próximo vicepresidente de la autoridad monetaria europea. Sustituirá al portugués Víctor Constancio, cuyo mandato acaba el 31 de mayo.

Guindos era claro favorito desde hace semanas, a pesar del tropiezo que sufrió la semana pasada durante una audiencia informal y a puerta cerrada con un grupo de eurodiputados de la comisión de Economía del Parlamento Europeo. Los eurodiputados indicaron en un comunicado que habían encontrado al candidato irlandés "más convincente". Pero señalaron que tanto Guindos como Lane "hicieron una buena presentación".

Lane finalmente ha decidido retirarse antes de la votación en el Eurogrupo, lo que despeja aun más el camino de Guindos hacia Fráncfort. Según los trámites europeos, para aprobar la candidatura se necesita una mayoría reforzada: al menos 14 de los 19 países de la moneda única, que representen como mínimo al 65% de la población de la eurozona. Con todo, la mayoría reforzada sigue siendo exigible para Guindos y el Eurogrupo debe votar.

Quedan otros trámites. Con la retirada de Lane, la decisión del Eurogrupo deberá ser ser formalizada mañana en el marco del consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE). El Parlamento Europeo también debe pronunciarse sobre el candidato que sea elegido, y para ello tendrá lugar una nueva comparecencia el próximo 26 de febrero, después de que en la primera la Eurocámara se mostrase partidaria de Lane. No obstante ni este segundo dictamen ni el que emita el propio BCE son vinculantes.

La decisión final estará en manos del Consejo Europeo, que se reúne los días 23 y 24 de marzo. Se da por hecho que los jefes de Gobierno de la Unión ratificarán la decisión adoptada por sus subordinados en el Eurogrupo y el Ecofin, que es donde se aplica el criterio de las mayorías. Con Guindos España recupera un puesto y un voto permanente en el consejo de gobierno de BCE, perdidos en 2012 al expirar el mandato de José Manuel González-Páramo.

Las decisiones de política monetaria las toma el consejo del banco, formado por los gobernadores de los bancos centrales nacionales y los siete miembros del comité ejecutivo (en el que estará Guindos). No obstante, los gobernadores nacionales no siempre tienen derecho y voto y existe un sistema rotatorio por el que, en el caso español, hay dos meses al año en los que Luis María Linde no vota.

Con todo, la mayor cuota de poder para España viene del puesto en el Comité Ejecutivo, responsable de preparar las reuniones del consejo de gobierno, de aplicar sus decisiones y con facultades exclusivas en algunas áreas, como la regulatoria. Guindos recogerá el testigo de Víctor Constancio, que dentro del comité ejecutivo es responsable de estudios y de la política de estabilidad financiera.

Ahora se abre una vacante en el ministerio. Guindos explicó que seguiría en el cargo de ministro de Economía hasta que se confirme su elección, por lo que podría seguir en el Ejecutivo hasta el Consejo Europeo de finales de marzo. Es posible, no obstante, que Guindos deje su cargo con anterioridad, para no acudir al examen del Parlamento Europeo con la cartera de ministro bajo el brazo.