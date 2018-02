Acerinox y ArcelorMittal suben hasta un 5% por las medidas antidumping en EE UU

Acerinox y ArcelorMittal son hoy las protagonistas de la Bolsa española al anotarse un 5,14% y un 1%, respectivamente. Las razones que están detrás de estas subidas son las noticias que apuntan a la idea de que las autoridades americanas habrían sugerido al presidente de EE UU imponer medidas contra las importaciones de acero, algo que ya existe en la Unión Europea.

De acuerdo a las informaciones trascendidas, la tasa que proponen sería como mínimo del 24% para todas las importaciones de acero o una tasa del 50% a una lista de 12 países entre los que se encuentran China, Brasil, Indica, Sudáfrica y Vietnam. Si ninguna de estas dos opciones triunfa, la tercera vía pasa por la imposición de una cuota global del 63% de las importaciones de cada país en EE UU. Donald Trump dispone hasta el mes de abril para tomar una decisión final.

Aunque las medidas sean solo rumores, el mercado lo está poniendo en precio. Ambas compañías se verían beneficiadas por las iniciativas pues cuentan con exposición a la primera economía del mundo.

El departamento de análisis de Banco Sabadell valora de manera positiva las noticias, aunque no les ha cogido por sorpresa “pues se viene hablando de esta posibilidad desde el año pasado”, apuntan. “El hecho de que se impongan este tipo de medidas beneficiará a los productores locales, entre los que se encuentran ArcelorMittal y Acerinox”, subrayan. En el informe, los expertos señalan que para ambas cotizas EE UU representan entre un 20% y un 60% de su ebitda, respectivamente. Asimismo recogen que las importaciones suponen cerca de un 20% del mercado de acero en los EE.UU.

China no ha tardado en reaccionar a la noticia y desde Link Securities señalan que el Ministerio de Comercio del gigante asiático ha respondido que el informe con las recomendaciones no tiene base y no se corresponde con la realidad y que China tomará las medidas necesarias para defender sus intereses si las medidas que finalmente se acuerdan le afectan.

Por su parte, Antonio Sales, analista de XTB, afirma que las subidas registradas por esta economía están apoyadas también en la subida del precio de las materias primas favorecidas por la debilidad del dólar.