Uber: por qué perder 1.100 millones de dólares en tres meses es una buena noticia

Uber pierde dinero. Mucho dinero. Y aunque las cifras apuntan a una mejoría en la recta final del año, las pérdidas son aún enormes: perdió 4.500 millones de dólares en el ejercicio 2017, según ha adelantado TheInformation. La cifra aumenta un 61% respecto a los 2.800 millones de números rojos de hace un año, cuando el resultado se vio beneficiado por las ganancias extraordinarias de la venta de su negocio en China.

Uber registró un fuerte crecimiento en ingresos brutos (un 85% hasta 37.000 millones en el ejercicio). A pesar del crecimiento de la cifra de negocio y de la gran escala que ha alcanzado la compañía, todo apunta a que la rentabilidad será su próximo objetivo.

Pero también hay buenas noticias de sus resultados, y es que en el cuarto trimestre, los números mejoraron respecto al anterior. La compañía red de transporte privado perdió solo 1.100 millones de dólares de octubre a diciembre, lo que supone una reducción del 24% respecto al tercer trimestre, cuando los números rojos fueron de 1.460 millones de dólares. Los ingresos en los tres últimos meses del año crecieron un 14% hasta 11.000 millones. Y eso que fue un trimestre especialmente complicado, tras la renuncia de su cofundador, Travis Kalanick, como primer ejecutivo, los escándalos de acoso sexual y la demanda de la filial de vehículo autónomo de Alphabet, Waymo.

Excluidos cargos como sistemas de compensación variable (que supone una parte importante del pago a los empleados de Uber), las pérdidas de la empresa se reducen a 475 millones en el cuatro trimestre, frente a las pérdidas de 607 millones del tercer trimestre, según el diario New York Times.

Y otra buena noticia: la caja. La compañía finalizó el ejercicio con una liquidez de 6.000 millones de dólares, una cifra notable aunque es un 13% inferior a la que tenía un año antes, según Bloomberg.

Al no ser una compañía cotizada, Uber no está obligada a publicar sus cuentas. Aún así, la empresa comunica algunos datos, y otros que serían importantes, como el número de clientes, no los revela.

El nuevo consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, señaló en una conferencia con analistas que recoge Bloomberg que los ingresos de Uber Eats alcanzaron los 4.000 millones de dólares, es decir que el reparto de comida supone un 10% del negocio de Uber.

Durante el cuarto trimestre los principales accionistas de Uber acordaron vender un 20% de la empresa a Softbank y un grupo de inversores, que inyectarán cerca de 9.600 millones de dólares y valoran la empresa en 48.000 millones.

Recientemente se ha conocido que Uber va a pagar a Waymo, la filial de coches autónomos de Alphabet (matriz de Google), 245 millones de dólares en acciones, para zanjar una batalla legal por secretos comerciales respecto al coche autónomo. Un pacto que señala por dónde pueden ir la apuesta por la rentabilidad del grupo.