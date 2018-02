El triunvirato de supervisores de la UE dispara contra el bitcóin: sus siete riesgos

Los tres supervisores europeos del sector financiero –el de los mercados, la Esma; el de los seguros y pensiones, la Eiopa; y el de banca, la EBA – han unido sus fuerzas contra la espiral especulativa de las denominadas monedas virtuales. El primer aviso a navegantes de los tres organismos es que que esas divisas no tienen el estatus de una moneda 'de verdad'. Ni están garantizadas por un banco central ni por ningun aotra autoridad pública.

En un comunicado los tres organismos señalan que estos activos son altamente peligrosos y que no están respaldados por nada tangible y, que al no estar bajo la regulación europea, no existe ningún tipo de protección para los consumidores. "Los tres organismos están preocupados por el hecho de que el número de consumidores que están comprando monedas virtuales esté creciendo", resaltan.

La cotización del bitcóin se ha disparado desde un dólar que valía en abril de 2011 hasta el máximo histórico en el entorno de los 20.000 dólares a mediados del pasado diciembre. Pero la volatilidad es extrema. Desde ese récord, se ha desplomado hasta los 8.500 dólares actuales.

Junto al bitcóin, creado en 2009, han surgido otras monedas virtuales, como el ethereum, el bitcóin cash, el litecóin y el ripple. Todas ellas han surgido de la tecnología de cadena de bloques o blockchain.

En el comunicado, la Esma, la EBA y la Eiopa explican que estas apuestas son "extremadamente arriesgadas y altamente especulativas". "Si compras monedas virtuales, deberías ser consciente de que existe un gran riesgo de que pierdas una parte importante de tu inversión o incluso todo el dinero", setentencian. Los tres organismos, por si fuera poco, detallan siete riesgos de estos activos: