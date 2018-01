Leve movimiento al alza del euríbor de las hipotecas en enero: ¿empieza el cambio de tendencia?

El euríbor a doce meses ha empezado 2018 con una leve subida que bien podría ser el inicio del cambio de tendencia que predicen los analistas. Aunque se estima que el índice más utilizado para el cálculo de las hipotecas continúe en tasas negativas este año, los expertos creen que irá poco a poco acercándose al 0% para volver a niveles positivos en 2019. Y el giro alcista se habría materializado ya este mes de enero, que el indicador cerrará previsiblemente en el -0,188% de media, ligeramente por encima del -0,19% de diciembre de 2017. Aunque la diferencia es muy pequeña -dos milésimas- sería la primera vez en 20 meses que el euríbor no encadena un mínimo histórico. En febrero hará dos años que se situó bajo cero por primera vez en la historia, y solo en abril de 2016 registró un repunte interrumpiendo momentáneamente la racha bajista.Queda por ver si ahora es también un simple alto en el camino hacia nuevos mínimos o la subida ha comenzado de verdad.

Aunque en su reunión de hace unos días el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su discurso de la elevada improbabilidad de una subida de tipos este año, las rentabilidades de los bonos europeos se incrementaron notablemente. Y la deuda alemana a cinco años está por encima del cero por primera vez desde 2015. "La curva alemana repuntó con claridad, en especial el diez años, que llegó a repuntar siete puntos básicos hasta el 0,64% para cerrar después en el 0,60%. Algo menos, unos dos puntos básicos, acabó repuntando la TIR a dos años. Los tipos cortos esperados a principios de 2019 apenas tuvieron repuntes netos, pero los de 2020 repuntaron entre tres y cuatro puntos básicos. Esto indica que, más que adelantar el inicio de las subidas de tipos, el mercado ha incrementado la magnitud prevista de las mismas", explica MacroYield en un informe.

Por otro lado, ha sido este mes de enero cuando las compras de deuda por parte de la autoridad monetaria se han reducido a la mitad, de 60.000 millones de euros a 30.000 millones al mes. El BCE comunicó que el programa QE continuará hasta septiembre o más allá si fuera preciso. Así, continúan las dudas sobre cuándo finalizará la política monetaria extraordinaria del BCE. "En el futuro, esperamos una orientación para alejarnos del QE y avanzar hacia las expectativas de tasas", afirma Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier, que añade que "es probable que el primer aumento en la tasa de depósitos se produzca en la primera mitad de 2019".

Por su parte, Francisco Arco, analista de XTB, considera que dentro del escenario actual de tipos bajos que durará tres etapas estamos todavía en la primera, "y aún no se van a modificar los tipos de interés, por lo que el euríbor seguirá en negativo al menos hasta que se eliminen las compras de deuda", algo que no prevé hasta 2019. A su juicio, las pequeñas variaciones que pueda registrar el euríbor "serán normales dentro de las negociaciones que se llevan a cabo en el mercado interbancario". Reconoce que sí se están produciendo los primeros movimientos de ajuste en el mercado de renta fija, pero todavía no los ve "significativos".

Arco destaca que será en la tercera fase, tras una segunda de retirada de los estímulos, cuando los tipos suban de manera paulatina para adaptarse a la inflación. "Solo si la inflación no se mantiene controlada habrá cambios y se acelerarían los acontecimientos", subraya.

El departamento de análisis de Bankinter pronostica que el euríbor a 12 meses que rondará el -0,12% hasta el cierre de 2018. En cuanto a los tipos de interés, piensan que habrá un "leve aumento hacia finales del año 2019 desde el 0% actual hasta 0,25%".

Sigue abaratando las hipotecas

Pese al ligero repunte del euríbor en enero, las hipotecas seguirán abaratándose con un ahorro medio de unos 50 euros anuales, dado que hace justo un año el índice se situó en el -0,095%. Una una hipoteca de 100.000 euros contratada entonces a un plazo de 25 años con un diferencial de un punto porcentual sobre el euríbor tendría un coste mensual de 372,59 euros. Pero en la revisión utilizando el euríbor actual, el coste será de 368,42 euros mensuales: 4,17 euros menos al mes.