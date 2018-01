Cinco hoteles donde no echará nada de menos

Ni móviles, ni electricidad, ni tele, ni niños; rodeado por la jungla y por las aguas turquesas del Caribe –sagradas para los antiguos mayas–, emerge Azulik. Un eco-resort de lujo, solo para adultos, en Tulum (México), que se funde en perfecta armonía con la naturaleza. Un lugar mágico donde las habitaciones son preciosas cabañas de madera de khatalosh, el ébano mexicano, con vistas 360 grados, que parecen suspendidas de las infinitas ramas de un árbol gigante. El hotel tiene un spa maya real que utiliza técnicas y terapias ancestrales para mimar cuerpo y alma. Más información en Azulik.com.

Sudáfrica conquista a los viajeros españoles

Sudáfrica se ha convertido en uno de los destinos emergentes para los españoles, como lo demuestra el incremento de turistas registrado en los últimos años. En concreto, el número de españoles que visitaron el país durante 2016 fue de 28.000, lo que supone un aumento del 30,8% en comparación con el año anterior. Además, entre enero y septiembre de 2017, España sumó 29.656 turistas, que se traduce en un alza del 13,5% frente 2016.

Habitación en el selecto club de los hoteles más sibaritas

Lugares tan idílicos y sugerentes como las islas Maldivas, Mauricio o Zanzíbar cuentan con algunos de los resorts de lujo más exclusivos del mundo, como los de The Residence by Cenizaro, que se acaba de unir a la Global Hotel Alliance (GHA), la mayor alianza mundial de marcas hoteleras independientes. La red GHA cuenta con más de 35 marcas hoteleras de lujo en más de 500 hoteles y opera el galardonado programa de fidelización Discovery, que permite llegar a una audiencia internacional de viajeros de lujo de 11 millones de miembros.

Cada establecimiento de The Residence refleja una personalidad propia y una conexión especial con el lugar y se caracteriza por una atención al detalle y un intuitivo, personal y discreto servicio al cliente. Los resorts de The Residence by Cenizaro también formarán parte de Ultratravel Collection, una categoría única para los mejores hoteles y resorts del mundo en destinos auténticamente lujosos e icónicos de Discovery.

La oferta GettyImages 735 euros es el precio del vuelo de Iberia Madrid-Managua, ida y vuelta,con una escala. Nicaragua, el país de los lagos y volcanes, es un destino pujante en Centroamérica famoso también por sus verdes selvas, playas casi vírgenes, reservas naturales con flora y fauna exóticas, pero también por sus preciosas y antiguas ciudades coloniales.

Verde, rojoo blanco... su cuerpo le pideté y no para beber

El té es una hierba milenaria cuyas propiedades curativas y beneficiosas para la salud se incorporan cada vez más a los tratamientos estéticos y de bienestar por sus cualidades drenantes, anticelulíticas, antioxidantes, adelgazantes o regenerativas. El U-Spa Barceló Teguise Beach de Lanzarote propone el ritual Fujián de té blanco, un lujo que incluye peeling corporal y envoltura de té blanco con resultados sorprendentes. Desde 105 euros, 80 minutos.

Espacios funcionales para combinar ocio y negocios

El nuevo Meliá Madrid Serrano abre sus puertas en pleno barrio de Salamanca, tras una completa reforma, ofreciendo modernas instalaciones, un diseño funcional ideal para los hombres de negocios y una atención más cercana y personalizada. Entre sus novedades destaca el exclusivo Arado, un restaurante con tienda de productos gourmet basado en la cocina tradicional, y The Level, un espacio único creado para los clientes más exigentes.

Cócteles y tapas depurativospara digerir la cuesta de enero Los excesos se pagan y los de Navidad más. Para digerir la cuesta de enero de la forma más saludable, La Hora del Vermut (Fernán González, 48, en Madrid) lanza los Green Vermut Mix-Tox, una combinación de cócteles refrescantes oxigenantes con tapas depurativas como el Vermut Tonic con pepino o el Bloody Vermut con apio verde.