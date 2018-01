Apple promociona con ingenio sus inversiones

Tim Cook se va a volver tan estadounidense como el pastel de manzana. Apple pagará 38.000 millones de dólares en impuestos por su enorme cantidad de efectivo en el extranjero. También va a abrir nuevas instalaciones, invertir 30.000 millones en cinco años y crear 20.000 empleos, todo en EEUU.

Con 252.000 millones en efectivo en el exterior, la empresa más valiosa del mundo es el mayor objetivo de la considerada cláusula de repatriación de la nueva ley fiscal, que impone un gravamen de hasta un 15,5% sobre esas posesiones. Apple no dijo a cuanto ascenderá lo que repatríe, pero promocionar su plan de gasto en el país muestra claramente que quiere subirse al carro del presidente Donald Trump. Quizás sea un mensaje especialmente útil para una empresa que subcontrata tanto.

No está claro si el plan de inversión en EE UU supone un aumento, porque la empresa no desglosa su balance por regiones. La inversión global fue de 10.700 millones en el último ejercicio, y este año subirá a 16.000 millones. En torno al 61%de los activos de larga duración de la compañía se encuentran en EE UU, así que en esa proporción, gastaría 10.000 millones en el país este año. En todo caso, con más de 200.000 millones en efectivo que ya no estarán atrapados en el extranjero, Cook tendrá además gran margen para subir los dividendos o recomprar más acciones.

La promesa de empleo parece igual de poco exigente. Los 84.000 empleados de Apple en EEUU representan el 68% del total. Suponiendo que ese porcentaje no haya cambiado, ha fichado 24.000 empleados netos en EEUU en los últimos cinco años. Y a diferencia de Amazon, que pretende fichar a unas 50.000 personas para su segunda sede, las nuevas instalaciones de Apple serán más modestas (brindarán soporte técnico a los clientes).

Aun así, el anuncio es muy simbólico. Cook escaló en Apple al idear una cadena de suministro en la que casi todo el hardware se fabrica en una compleja red de fábricas en el extranjero, propiedad de otras compañías. Al utilizar los recortes fiscales para promocionar sus inversiones en EEUU , el jefe de Apple ha urdido ingeniosamente algunos puntos en común con Trump.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.