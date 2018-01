Los autónomos a favor de la oferta de pensiones; los sindicatos piden llevarla al Pacto de Toledo

La propuesta lanzada desde el PP, adelantada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para el cálculo de la pensión ha provocado reacciones dispares de autónomos, sindicatos y partidos políticos. Si la Asociación de Trabajadores Autónomos ha aplaudido la medida, desde el PSOE se ha criticado frontalmente y los sindicatos han planteado que la propuesta se discuta en el marco del Pacto de Toledo.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha calculado que este colectivo vería incrementada su pensión de jubilación entre un 12% y un 15% si pueden calcular su pensión con toda la vida laboral, como ha propuesto el Gobierno.

Amor ha señalado que la propuesta es una "buena medida" que beneficiaría a los autónomos y ha pedido a "los señores del Pacto de Toledo" que "piensen más en los ciudadanos que en la política".

El presidente de ATA ha dicho además que se alegra de que el Gobierno "aunque sea tarde" proponga esta medida, tras recordar que ATA ya pidió hace diez años que se tuviera en cuenta toda la vida laboral en el cálculo de las pensiones.

A su juicio, muchos trabajadores de más de 45 años llegan al régimen de autónomos "expulsados del sistema general" y a la hora de jubilarse, cobran pensiones bajas porque sólo se tiene en cuenta esa última etapa de su vida laboral y no todo lo que han hecho antes.

Durante su intervención en este foro Lorenzo Amor ha afirmado que 2018 "puede y debe ser el año de los autónomos". Ha advertido de que el crecimiento y la creación de empleo se van a ver perjudicados si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y "si el circo de Cataluña no se detiene, no se vuelve a la legalidad".

Los sindicatos esperan más detalles

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, Carlos Bravo, ha mostrado la disposición del sindicato a valorar la propuesta del PP. Bravo ha subrayado en un comunicado que permitir la elección de un periodo de cálculo más amplio para calcular la pensión a quienes les resulte más beneficioso es una medida ya pactada en el acuerdo de pensiones de 2011 que suscribieron el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales.

En su opinión, la propuesta que ahora hace el Gobierno debería tratarse en la mesa de diálogo social sobre pensiones, "que no está trabajando al ritmo adecuado", así como en el Pacto de Toledo, foros donde deberían abordarse compromisos "claros" de financiación del sistema y la corrección de los efectos negativos de la reforma de 2013.

Bravo ha subrayado en un comunicado que permitir la elección de un periodo de cálculo más amplio para calcular la pensión a quienes les resulte más beneficioso es una medida ya pactada en el acuerdo de pensiones de 2011 que suscribieron el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales.

Por su parte, la secretaria confederal de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, cree que calcular las pensiones con toda la vida laboral voluntariamente "no es una solución" para compensar la pérdida en la pensión de los mayores de 55 años que hayan tenido cotizaciones "muy altas" en algún momento de su vida laboral..

Barrera ha pedido al Gobierno que impulse una compensación especial por el daño que se ha causado a estos trabajadores, que al final "son los más perjudicados" por la reforma de 2013.

Críticas del PSOE

"Frívola", así ha sido acogida por los socialistas la propuesta de Empleo para que quien trabaje más de 38 años y medio pueda elegir entre sus mejores años cotizados para calcular la pensión.

La portavoz socialista en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, Merce Perea, ha asegurado que esta propuesta no ha sido presentada a los miembros de la Comisión, que están elaborando las recomendaciones para dar estabilidad al sistema de la Seguridad Social. Perea ha explicado que esta medida podría beneficiar a algunos en detrimento de la mayoría y genera incertidumbre en el sistema.

Además, se ha quejado de la falta de información e informes técnicos sobre la citada propuesta, que considera un insulto hacia los parlamentarios y hacia los interlocutores sociales, al tiempo que alerta de que desvía la atención sobre otros asuntos de actualidad, como los casos de corrupción del PP.

Por otro lado, ha considerado "muy desafortunadas" las declaraciones realizadas ayer por la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, que incentivó los planes de pensiones privados y calificó de parásitos a algunos jubilados que llevan ya más tiempo cobrando una pensión del que han estado trabajando.

Crítica se ha mostrado también la portavoz en el Congreso del PSOE, Margarita Robles, que ha calificado la propuesta de "brindis al sol" y de "tomadura de pelo". Ha afirmado que se trata de una propuesta "puramente electoral" y ha pedido al Gobierno que "deje de hacer propaganda".

El PP pide a los partidos que se "sumen"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha pedido este miércoles a PSOE y Cs que hagan aportaciones y se sumen a las propuestas populares "sin bloquear" para "mejorar" el sistema de pensiones.

Maroto ha explicado que "la crisis económica ha dejado a muchas personas en una situación muy compleja durante los años de la crisis, que a pesar de que muchas personas se mantenían en el mercado laboral, lo hacían con sueldos más bajos o han pasado por expedientes de regulación de empleo y algunos no han tenido esa suerte y han pasado por situaciones de desempleo".