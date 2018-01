Los partidos estudian calcular la pensión con toda la vida laboral y escoger los mejores años

La Comisión del Pacto de Toledo para las pensiones está barajando la posibilidad de ampliar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión a toda la vida laboral y poder escoger de ellos, por ejemplo, los mejores 35 años, según informaron a CincoDías fuentes de dicha comisión. En definitiva, se trataría de descartar de toda una vida laboral, del orden de los cinco peores años de cotización, como máximo.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció el lunes en Televisión Española que se trata de una propuesta del Grupo Parlamentario Popular que beneficiaría sobre todo a aquellos trabajadores mayores que en los años previos a su jubilación se hayan visto afectados por un despido o se hayan visto obligados a hacerse autónomos. Empleados que, por lo general, cotizaron a la Seguridad Social más al principio o a la mitad de su carrera que al final.

"Estamos pensando que pueda tenerse en cuenta, no los últimos años de cotización, sino incluso poder elegir durante toda la carrera laboral porque mejoraría la pensión futura", explicó la ministra el lunes, que indicó que se trata de una propuesta del PP al Pacto de Toledo.

No obstante, se trata de una propuesta que aún no tiene ningún tipo de concreción, con lo que no se sabe cuántos años se tendrán en cuenta para hacer el cálculo de las pensiones.

Los trabajadores que se jubilen en 2018 calcularán su pensión en función de los últimos 21 años cotizados a la Seguridad Social. Este cálculo se irá ampliando hasta que en 2022 se tengan en cuenta 25 años cotizados.

UGT ha respondido a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular asegurando que no es una solución para "los mayores damnificados por la reforma laboral". Así, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, afirmó que "le pedimos al Gobierno que haya una compensación especial para los mayores damnificados por la reforma laboral" y refuerce la protección por desempleo.