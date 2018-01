Facebook descubre el coste de su modelo de ganadería intensiva

Mark Zuckerberg está descubriendo el coste del modelo de ganadería intensiva de los usuarios de Facebook. La red social –valorada en 550.000 millones de dólares– ha cosechado muchos ingresos en publicidad gracias a contenidos muy atractivos para las masas. El inconveniente es que los usuarios están cada vez más insatisfechos. Centrarse de nuevo en su bienestar puede limitar los ingresos a corto plazo, pero debería mejorar su sostenibilidad.

Facebook se ha vuelto cada vez más malsana. La compañía está en el centro de la tormenta por promover noticias falsas. Además, según Pivotal Research, el tiempo que pasa cada usuario en la red social ha disminuido, aunque partía de una base alta. Para 2018, Zuckerberg tiene como metas arreglar el portal, limpiarlo de violencia, limitar la interferencia por parte de los Estados y “asegurarse de que el tiempo dedicado a Facebook sea un tiempo bien empleado”, escribió el pasado jueves.

Ahora la red social está cambiando sus algoritmos para priorizar las publicaciones que comparten los amigos de los usuarios y reducir la cantidad de contenido no publicitario de terceros. Varios estudios vinculan el tiempo que se pasa en las redes sociales con la infelicidad, y ver vídeos producidos en masa y leer artículos de clickbait en una pantalla seguramente no ayuda. Facebook espera que los feeds de mayor calidad funcionen mejor. “Nos sentimos responsables de garantizar que nuestros servicios no solo sean divertidos, sino también positivos para el bienestar de las personas”.

Esto, junto a otros posibles cambios –como favorecer las fuentes de noticias con buena reputación respecto a las más sensacionalistas, tal y como está planteándose Facebook, según el Wall Street Journal– probablemente perjudicará financieramente a la compañía a corto plazo. El tiempo que los usuarios pasan en Facebook probablemente disminuya, y eso significa que la publicidad crecerá más lentamente.

Eso ayuda a explicar la caída del 4% en las acciones de la compañía el viernes. Sin embargo, los cambios valdrán la pena a largo plazo si logra mantener a los usuarios suficientemente contentos como para permanecer en la red social.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Elisa Castillo Nieto, es responsabilidad de CincoDías.