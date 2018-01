La plataforma Clicars busca convertirse en el ‘Amazon’ de los coches

Si todo se puede comprar ya por internet, ¿por qué los coches, no? Con esta reflexión y animados por su experiencia laboral en EEUU y otros países europeos donde las plataformas de venta online de coches de segunda mano están creciendo exponencialmente, Carlos Rivera y Pablo Fernández decidieron poner en marcha hace dos años la plataforma Clicars para vehículos de segunda mano.

En estos meses, acumulan más de 1.000 coches vendidos y han cerrado el año pasado con una facturación de unos 15 millones de euros, tres veces más que en su primer año de funcionamiento. “Para 2020, hemos anunciado unas ventas anuales de 10.000 coches”, explica Fernández. Esto les colocaría en una facturación aproximada de unos 180 millones de euros, dado que venden los vehículos a un precio medio de unos 18.000 euros. La media del mercado está en 13.000 euros. “Estamos creciendo en torno a un 30% mensual”, afirma Fernández.

Su idea, como remarca Rivera, es “consolidarnos como el primer grupo de venta online de coches en España”, un terreno inexplorado en el que solo se han hecho pruebas. “Nos dimos cuenta de que la compra de un vehículo usado no es agradable para la gente. Hay mucha inseguridad, mucha desconfianza en el producto que vas a comprar y en el que te lo vende”, cuenta Rivera. “Los portales de anuncios clasificados sólo ponen en contacto al comprador y al vendedor. No ofrecen garantías de trazabilidad, de kilometraje certificado, de que no haya tenido ningún accidente estructural, de que tenga las revisiones al día”, detalla Fernández. Y luego, hay que ir al concesionario a por él, una experiencia poco grata, señala Fernández, que afirma que “hay estudios que dicen que el 30% del público prefiere ir al dentista antes que a un concesionario”.

Sortear las barreras

Para superar la primera barrera, la de la confianza, Clicars realiza una revisión propia de 230 puntos de cada uno de los coches que vende. “No vendemos ningún vehículo con más de 150.000 kilómetros ni más de ocho años. Es obligatorio que tengan el historial de revisiones al día para ver kilómetros certificados y que no ha tenido ningún accidente estructural”,de talla Fernández. Además, dan una garantía de un año adicional a sus compradores.

El cliente interesado hace “una reserva no reembolsable de 290 euros” y Clicars envía y entrega el automóvil “en cualquier parte de España en menos de 48 horas”. “El 90% de nuestros clientes son de fuera de Madrid así que no pueden desplazarse a verlo. Los que sí son de la capital, pueden venir a nuestras oficinas a ver el producto o también podemos mandárselo a casa”, detalla Rivera. “El 95% de los clientes terminan de hacer el pago en ese momento, se quedan con el coche”, afirma.

“No haberlo tocado nunca no es una barrera para estos clientes”, aseguran, como tampoco lo es el hecho de pagar 290 euros no reembolsables. “Con las fotos tan detalladas que tenemos en las fichas, la revisión de 230 puntos, algunos vídeos y las opiniones de los clientes, ya lo tienen todo”, explica Rivera. La web cuenta ya con “más de 600 opiniones independientes con un grado de satisfacción muy alta”, dice. “Es un sistema de puntuación tipo Booking, te fías de las reseñas de los demás”, cuenta.

Pero aún así, los compradores cuentan con una garantía extra, además del año que da la empresa para los fallos del vehículo. El cliente tiene “15 días o 1.000 kilómetros de prueba para su automóvil y si no le gusta, le devolvemos el dinero en el momento”, explican. Solo el 2% de los usuarios han efectuado esta devolución y “curiosamente, la mayoría ha sido para cambiarlo por otro, también de nuestra web”, dice Fernández.